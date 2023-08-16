火鍋之都 美味傳進東南亞

重慶海關所屬西永海關統計，2023年1月至7月，西永海關監管出口自熱火鍋43批次，貨值60餘萬元（人民幣，下同），同比增長244%，出口目的地涵蓋柬埔寨、泰國等東南亞國家。

中新社報導，西永海關稱，作為目前重慶關區主要出口自熱火鍋的海關，轄區內的這一數據增長，也一定程度上代表了「中國火鍋之都」重慶在自熱火鍋這一品類的整體情況。

「自熱火鍋受歡迎，主要還是因為其便捷性」。行業人士表示，它既很大程度保留了食物的口感，又方便飲食。

「但自熱火鍋作為出口商品，有其特殊性」。西永海關副關長劉家燕表示，自熱火鍋內含食品專用加熱包，屬於易燃固體類危險貨物，出口前需要申請出境危險貨物包裝使用鑒定。同時，其作為預包裝食品，還需申請出口食品檢驗檢疫。

「我們公司自2022年開始嘗試出口自熱火鍋」。重慶絲米達食品有限公司生產經理沈雙鳳稱，已逐步感受到海外市場的需求，公司的自熱火鍋產品出口數量和貨值都大幅上升，預計2023年全年出口貨值能達到150多萬元，是上一年7倍多。

劉家燕表示，自熱火鍋出口的增長，進一步豐富了轄區出口食品業態。後期，西永海關將主動跟進研究國（境）外准入要求和技術標準，助力轄區食品企業擴大出口，讓世界共嘗「中國火鍋之都」的美味。

報導稱，重慶相關行業企業正在嘗試開發自熱重慶小麵等新的產品種類，還將積極擁抱歐洲市場。