重慶生鮮「空廊」 通關不打烊

智利三文魚（鮭魚）、美國波士頓龍蝦、荷蘭麵包蟹……近日，在位於重慶渝北的重慶航空貨運國際進港，五湖四海的生鮮搭乘飛機而來，經海關快速驗放後，走向中國各地的酒店、餐廳和廚房。

中新社報導，重慶航空口岸是西部陸海新通道的「空中走廊」生鮮貨物是重慶航空口岸的標誌性進口產品。據監管該口岸的重慶江北機場海關介紹，2023年前七月，該海關共監管各類鮮活產品1053.5噸，貨值7398.2萬元人民幣。

「從用冰塊保鮮的三文魚、草蝦，到各類鮮切花、鮮切枝，再到搭乘貨機的活牛，我們都查驗過」。重慶江北機場海關貨物查驗科副科長郭劍表示，重慶進口生鮮貨物品類豐富、航班多，可以24小時不停地到達。他說，很多鮮活貨物都是半夜到，如草蝦、黃鱔等。有一次，重慶豐都從澳大利亞進口肉牛（活牛），航班到達時間是凌晨三點多。為保證通關速度，他和同事們都提前到崗，確保「人等貨」。

「空運的好處是時效快、靈活，適合起訂量小的水產」。盒馬鮮生重慶區域水產採購員吳傑表示，盒馬鮮生在售的鮮活大海鮮，例如澳龍、帝王蟹、麵包蟹等，都是從各國直採空運到重慶。

選擇空運的鮮活貨物，往往對產品鮮活度要求極高，這對海關的監管能力提出了更高的要求。

重慶江北機場海關關長張華榮表示，為此，海關開通鮮活產品查驗綠色通道，推廣「機邊監管」、「附條件提離」等創新措施，統籌人力實行「7x24小時」、「人等貨」無障礙通關。「通關快一分鐘，鮮貨存活率多一分，這對貨物的買家、賣家都是好事」。

張華榮表示，近日，中國海關總署推出支持西部陸海新通道建設15條重點舉措。其中，支持鮮活貨物快速通關，正是聚力打造西部陸海新通道「空中走廊」的一項重要舉措。