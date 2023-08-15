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不太妙！大陸對最大貿易夥伴的出口連3個月衰退

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
東協為大陸最大貿易夥伴，但近期雙方貿易額年增率已連續三個月衰退。圖為河北唐山港京唐港區集裝箱碼頭。（新華社）
東協為大陸最大貿易夥伴，但近期雙方貿易額年增率已連續三個月衰退。圖為河北唐山港京唐港區集裝箱碼頭。（新華社）

上海航運交易所發布數據顯示，11日即期市場上海至新加坡20尺貨櫃運價跌至140美元，較上周下跌2.10%，比今年3月底的高點跌去三成。這意味中國大陸與第一大貿易夥伴東協的會過運價持續下跌，反映出雙方貿易總量正在衰退。分析認為，這與全球需求下滑、缺電，以及中美貿易摩擦有關。

根據大陸海關總署的數據，今年5至7月，大陸對東協出口貨物總額年增率分別下降15.92%、16.86%和21.43%，不僅連續三個月衰退，而起衰退降幅逐月擴大。

在東協六大貿易夥伴中，中國對越南馬來西亞、泰國、印尼、泰國以及菲律賓出口額年增率均已連跌三個月甚或以上，對新加坡出口在5月、7月也下跌。

財新網報導，上海昂泰國際貨運代理有限公司聯合創始人祝健表示，大量半成品由大陸運輸到東協國家組裝，東協作為最終銷售國把商品出口至歐美等國。疫情後全球經濟下滑，導致這一區域貿易深受影響。

一名貨櫃航運公司業務人員說，近幾個月受終端需求下降，越南從中國進口的機電半成品、化工品、紡織原料及製品、塑料及製品、陶瓷和玻璃品等均較去年大幅下降；此外，受施工季節性因素等影響，近幾個月東協各國基建、建築材料的進口也有所減少。

這連帶影響東協地區製造業採購經理人指數（PMI）的表現，2023年以來，越南、馬來西亞的製造業PMI連續多個月處在50榮枯線下方；泰國、新加坡的製造業PMI連續下降三個月，目前僅略高於榮枯線。

而製造業生產活動低迷也與缺電有關。民生證券首席宏觀分析師周君芝認為，電力不穩影響東協進出口。她指出，6月以來受高溫天氣影響，東南亞普遍面臨停電危機，生產動能下降，進出口等經濟活躍度指標同步下降。

祝健認為，大陸企業自2018年中美貿易摩擦後在東協布局，該區域各國貿易均從中受益，不過目前西方經濟體對大陸產品刻意抵制，也讓東協國家受傷。比如大陸PVC地板生產商海象新材旗下的越南海欣，就因受到美國海關嚴格審查，導致自8月初起在越南大幅減產。

東協 馬來西亞 越南

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