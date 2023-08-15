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談碧桂園危機 陸統計局：階段性問題，風險將逐步化解

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
碧桂園近期陷信心危機，過去一周以來，碧桂園股票和債券價格大幅下跌。（路透）
碧桂園近期陷信心危機，過去一周以來，碧桂園股票和債券價格大幅下跌。（路透）

對於大陸龍頭房企碧桂園近期陷入債務危機，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日在記者會上輕描淡寫地表示，大陸目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期，但要看到，「這些問題是階段性的」。

付凌暉指出，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

他說，近期北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求；部分二、三線城市也在推出新的房地產調控政策，各地政策調整優化有助提振市場信心。

付凌暉強調，隨著經濟恢復，民眾收入增加，房地產市場優化政策顯效，住房消費和房企投資意願有望逐步改善。

碧桂園股價近期隨著市場各種消息進行三溫暖洗禮，在14日暴跌逾18%後，15日上午開盤現強勢反彈，漲幅一度接近10%。不過，但漲幅隨後快速拉回，11時左右，股價開始在平盤上下震盪，截至午間收盤，股價報港幣0.81元，漲幅回落至1.25%。

房地產 債務危機 碧桂園

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