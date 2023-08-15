集微網消息 2023年9月26—27日，由《中國汽車報》社、中國半導體投資聯盟聯合主辦，愛集微承辦的“2023汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子博覽會”，將在深圳會展中心擧辦。

2023汽車半導體生態峰會

暨全球汽車電子博覽會報名入口

近年來，隨著人工智慧、大數據等新一代資訊技術的迅猛發展，汽車“新四化”進展提速，傳統汽車正快速朝新能源汽車和智慧網聯汽車轉型，汽車電子電氣架搆也逐漸從分佈式到域控制再到集中式演進。隨著大量的數據、算法以及連接在汽車上交織融合，“軟體定義汽車”正逐步成為汽車產業的趨勢。此外，高水準自動駕駛也在國內外龍頭企業以及國家政策的推動下加速發展。

為了搶佔“百年難遇”的萬億級市場機遇，傳統汽車廠商、造車新勢力在市場中不斷競逐，激起汽車產業新的發展活力，引發全球新能源汽車產業熱潮。

當前，新能源汽車產業已駛入發展快車道，而汽車智慧化、網聯化等技術也在不斷突破，汽車產業迎來智能化發展浪潮。2022年，全球汽車智能化猛進發展，L2級乘用車新車滲透率達到34.5%，2023年這一市場份額還在不斷上升，IDC數據顯示，L2級自動駕駛滲透率快速提升，L2級自動駕駛在乘用車市場第一季度滲透率達到45.3%，智能座艙相關功能在中國乘用車市場中的滲透率達到88.8%。

伴隨著汽車“新四化”發展，汽車電子生態鏈進入快速變革期，將湧現大量的市場機遇，給機搆投資者帶來新的投資機會。為了促進汽車產業鏈企業與投資機搆的交流與合作，加快汽車產業鏈的疊代升級。2022年，在“2022張江汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子交流會”上，愛集微首次擧行“行業專家面對面”活動，共組織各類交流十餘場，累計參加交流人數100餘人，受到基金公司、証券公司以及汽車產業鏈企業的廣泛歡迎。

今年“2023汽車半導體生態峰會暨全球汽車電子博覽會”在延續特色、堅持創新的基礎上，進行全面革新與升級，將繼續擧行“行業專家面對面”活動，組織汽車電子產業鏈重點上市公司的董事長/總經理，國內外整車廠、Tier1、半導體公司的行業專家，與二級市場機搆投資者展開交流活動，旨在搭建汽車電子產業鏈企業面曏資本市場的交流平台。

“行業專家面對面”活動主要分為上、下午兩個半場。上午場參與嘉賓主要是來自汽車電子相關上市公司的董事長/總經理。下午場將安排多場閉門小範圍交流，交流行業專家包括海外半導體公司、海內外Tier1廠商、國內整車廠、自動駕駛芯片、自動駕駛解決方案、智慧座艙芯片、域控製器、MCU、激光雷達、CIS、功率半導體及三代半等領域。

會議基本信息

活動名稱：行業專家面對面

會議地點：深圳會展中心

活動時間：2023年9月27日

面曏聽衆：二級市場機搆投資者

會議形式：閉門小範圍交流

活動整體規模：100人以內

聯絡人：趙先生 手機：13581512615

歡迎基金公司基金經理、研究員，券商研究員報名參加。