數字太難看了？大陸暫停公布青年失業率

大陸國家統計局15日公布7月總體經濟數據，工業增加值、零售及固定資產投資數據皆遜於市場預期，7月全國城鎮調查失業率為5.3%，較上月上升0.1個百分點。值得關注的是，8月起，大陸官方將暫停發布青年失業率。

大陸上個月公布，16～24歲青年6月失業率來到21.3％，再創歷史新高，引發各界高度關注。但許多分析認為，大陸青年實際失業情況應更為嚴重。

大陸統計局發言人付凌暉在今日上午記者會中宣布，自8月起，將暫停發布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率。理由是，「在經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化」。

在工業增加值部分，大陸全國規模以上工業增加值7月年增3.7%，低於市場預期的4.3%，月增0.01%。今年前七個月，規模以上工業增加值年增3.8%，符合市場預期。

消費數據上，大陸7月社會消費品零售總額年增2.5%，低於市場預期增長4%，月減0.06%。今年前七個月，社會消費品零售總額年增7.3%，同樣低於市場預期增長7.6%。

投資方面，今年前七個月，大陸全國固定資產投資年增3.4%，低於市場預期增長3.7%。分類別來看，基礎設施投資年增6.8%，製造業投資年增5.7%，房地產開發投資則衰退8.5%。

在房地產數據上，今年前七個月，房屋新開工面積下降24.5%。其中，住宅新開工面積下降25.0%。房屋竣工面積則增長20.5%；商品房銷售面積年減6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額下降1.5%，其中住宅銷售額增長0.7%。

截至7月底，大陸商品房待售面積年增17.9%。其中，住宅待售面積增長19.5%。顯示房市在開工面積減少、房屋銷售仍然不佳。

對於7月數據，付凌暉表示，7月部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動。他指出，世界政治經濟形勢錯綜複雜，大陸國內需求仍顯不足，經濟恢復向好基礎仍待加強。