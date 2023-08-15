利空頻傳 離岸人民幣跌破7.3元！續創去年11月新低

受內外多重利空因素衝擊，人民幣匯價近期持續走弱。據Choice金融終端報價，15日9時36分，離岸人民幣兌美元接連跌破7.3元、7.31元關口，日內跌超300個基點，為去年11月來首次。

人民幣對美元在岸價匯率於15日同樣低開，開盤即跌破7.28元關口；人民幣對美元中間價15日報7.1768元，較昨日報7.1686元，跌82個基點，為7月11日以來最低。

稍早，人民銀行開展公開市場操作，下調1年期中期借貸便利操作（MLF）利率及七天逆回購操作利率，分別下調15點子及10點子至2.5%與1.8%。是繼6月後，大陸央行再度下調中、短期政策利率。

一般而言，匯率動向跟著利率，利率走低，匯率也會調整；大陸央行降息，美國聯準會升息，在一升一降中，人民幣對美元走低屬常態；另，人民幣此前破「7」後，前期一些商業銀行下調存款利率，進一步讓中美利差走闊，低位運行的人民幣匯率愈發承重。

綜合陸媒報導，人民幣匯率走勢與內外因素有關。民生加銀基金首席經濟學家鐘偉認為，貨幣匯率本質是國內外投資者對某種貨幣的用錢投票的顯示機制。升值顯示樂觀預期，貶值顯示悲觀預期。具體而言，決定匯率的有三個主要因素：一是對一國經濟增長前景的預期；二是一國國際收支的趨勢；三是國內外利率差異趨勢。

近期發布各種大陸經濟數據，如貿易、物價與金融數據低於市場預期，顯示大陸經濟修復動能有所放緩。同時外部環境也更趨複雜嚴峻，全球經濟放緩將制約大陸出口增速。