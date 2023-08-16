中國大陸大潤發「生了孩子」小潤發 阿里巴巴這算盤打得好嗎？

大潤發在中國大陸「生了兒子」中潤發，還「生了孫子」小潤發，店型從大愈變愈小，銷售商品也大不同。如此「三代同堂」做出市場區隔，消費者會樂意埋單嗎？

當年阿里巴巴以2000餘億台幣收購潤泰集團金雞母、大潤發轟動一時，不久，帶領大潤發打下「中國大陸量販業江山」的台灣人功臣、黃明端悄悄辭職，一眾台籍高管亦早已全部退休。

「我戰勝了對手，卻輸給了時代，」黃明端辭職時發文如此表示，一句「時代拋棄時，連一聲再見都不會說」瞬間在內地商界走紅。

阿里巴巴接手操盤後，這個一度號稱「19年不關一家店」的零售業傳奇，後來怎麼樣了？

大潤發「子孫戰略」，適應大陸新零售

答案之一是，大潤發「生了兒子」中潤發，還「生了孫子」小潤發。

子孫戰略，是大潤發近年為適應大陸新零售時代而進行的多業態布局，目的在於打造第二增長曲線。

「兒子」中潤發，也稱大潤發Super，是先前大潤發大型超市的「精簡瘦身版」，主打生活超市。

不同於過去大潤發1萬平方米以上的大賣場模式，中潤發一般在2000到3000平方米左右，砍掉家電、服飾等商品的面積，增加生鮮和生活用品等消費頻率較高的商品比例，約占57％的營收。

場景上「小即是大」，商品上「少即是多」，縮短輻射半徑，提升購物的便利性。同時，根據不同的商圈和顧客結構來調整商品結構。

「孫子」小潤發，也叫大潤發mini，主力店型為200到600平方公尺，同樣以生鮮、食品、日用品為核心，但業績占達到75％左右。

大陸媒體《中國新聞網》分析，「大中小潤發」齊頭並進的經營模式，像極了「帶娃」。

如此「三代同堂」「子承父業」，可以發揮大潤發在場地和品類供應上的優勢，店倉一體的模式，能與中潤發、小潤發的業務協作互補，向社區深度滲透，填補大潤發未能觸及的市場空白。

「大賣場得突破單一的購物場景，」大潤發母公司高鑫零售CEO林小海說，大賣場要轉型成為購物、體驗、服務、社交一種多元消費的場景。

收縮賣場面積，成量販店大趨勢

其實在大潤發「瘦身」之前，大陸多家零售巨頭已開始嘗試小型化。

沃爾瑪開出了緊湊型門店和惠選社區店，家樂福則在上海開出首家較大賣場面積減少40％的門店。2018年，阿里盒馬鮮生開首家精品超市「盒小馬」，當年年底，永輝首家mini店在福州開業。

店面面積收縮，成了量販業大趨勢，箇中道理不難理解。

「用大店帶小店，可以加速推動社區團購落地，成為近期零售巨頭應對行業升級轉型的迫切態勢，」《中國新聞網》報導指出。

但是，做「小」，意味著更精細的經營，以及更激烈的競爭。

業內人士認為，相比大賣場的「大」，「小」更體現一個店的經營水準和決斷力。

「因為不能把所有品類和商品納入一個店，同時，由於高毛利商品相對比例不高，經營成本也不低，需要一個全新的運營和管理模式，」微信公眾號《零售氪星球》指出。

最近一次高層異動引發了關注──2022年8月，原小潤發總經理袁彬不再負責小潤發業務，個人去向未定。小潤發新任業務操盤手由張皓明接任，他原是中潤發負責人，早期在盒馬體系中負責便當外賣業務。

小潤發官方沒有公布換帥原因，業內人士研判，考慮到距離小潤發首店開出僅有兩年，模式尚未跑通，這一舉動非常規人事調整，應該是與小潤發戰略重點調整、推動業務進展等原因相關。

最明顯的是品牌定位的變化。

小潤發創立之初，定位為社區生鮮店，要離消費者更近，提升區域布局密度。

現階段再看小潤發，已改成主打「家門口的鮮食專家」，變成有早餐店、熟食鋪等，兼具部分便利店功能，意在以鮮食解決方案為賣點吸引消費者。

前後對比，邏輯已有變化。

小潤發現在主打「家門口的鮮食專家」，以鮮食解決方案為賣點吸引消費者。（示意圖／Ingimage）

另外，2020年大潤發官方曾表示，將在2021年規模化擴張小潤發，預計年內開出200家門店。

但隔年只開出103家門店，可見展店速度不達預期。

「當年度財報中，業務進展也朝著毛利改善、收窄店虧損率方面，暗示著子孫戰略未能實現盈利，」另一位行業趨勢觀察家說。

若再攤開高鑫零售發布的財務報表顯示，截至2023年3月31日止年度，來自銷售貨品的收入約為805億人民幣，較前一年減少約41億元，毛利則衰退4.2％。

大潤發和高鑫零售的市場處境十分不妙。

目前高鑫零售於大陸212個城市開出486家大潤發、12家中潤發以及84家小潤發。門市大多集中於華東的小潤發，家數更形減少。或許，阿里巴巴對小潤發市場區隔的「探索」，還是現在進行式中。

（本文出自2023.08.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）