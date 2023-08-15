房企財務危機 遠洋美元債違約停牌

又有大陸房企發生債務違約問題。大陸房企遠洋集團昨（14）日發布公告稱，旗下將於明年到期的美元債券（SINOCE607/30/24）未能在13日寬限期結束前支付利息2,094萬美元，導致違約發生。

遠洋集團同步公布今年上半年的虧損預警，預估今年上半年該公司虧損約人民幣170億元至200億元，較去年同期的虧損人民幣10.87億元擴大。

澎湃新聞引述久期財經數據顯示，該債券為遠洋集團2014年發行的美元債，其發行規模為7億美元，發行價格為98.892美元，票面利率為6%，到期日為明年7月30日，而利息的寬限期為14天。

而遠洋集團無法在期限內前支付，因而於14日宣布，自當日9時起停牌，直至作出進一步通知。

對此，遠洋表示，「預期虧損主要歸因於大陸整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降，以及對物業項目計提的減值撥備增加」。另外，分佔合營企業和聯營公司的業績下降。

據悉，遠洋違約之前，曾嘗試以電子同意取得該支債券持有人的支持，請求相關人同意關於「2024年到期票據應於7月30日支付的利息延期至9月30日支付」的建議修訂，獲取尚未償還票據本金總額的75%以上份額人員的投票。但，遠洋於10日公告，截至10日4時電子同意日截止，未能如願以償得到特別決議案所需的票數。

不過，公告指出，接下來由於發行人－遠洋地產保財公司正就票據徵求同意，在投票截止日期（11日16時），發行人已收到足夠的同意指示，也獲得了足夠的特別決議案同意指示以在會議上通過有關特別決議案，將上交給於17日舉行的會議進行審議。

此外，據遠洋集團公開文件還顯示，有關此一違約票據的特別決議案若據同意徵求予以執行，則該違約事件將於修訂生效日期－預定為18日或其前後，簽立補充信託契據時「獲得豁免」。