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陸遠洋集團也傳爆雷

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸房地產危機爆不停，從事不動產開發的大陸國企遠洋集團控股有限公司昨公告，一筆明年到期的百分之六有擔保票據未能支付利息，因違約停止交易。不過，遠洋仍有機會爭取豁免違約。

據中國房地產報報導，根據遠洋集團發布的未經審核營運數據，七月實現銷售額人民幣廿四點九億元，約新台幣一一○億元，較去年同期的九十億元下降百分之七二點三三；今年前七月，實現銷售額三八一點五億元，較去年同期的五二○億元下降百分之廿六點六三。

遠洋集團公告稱，將於明年到期的百分之六有擔保票據昨天上午已在港交所停牌，直到進一步通知。

報導指出，遠洋集團因未能在今年八月十三日（即有關利息付款的十四日寬限期的最後一日）或之前支付該票據半年期間利息二○九四萬美元，導致發生違約。

儘管未能如期支付利息，但遠洋集團仍有機會爭取豁免違約。公告指出，發行人已收到足夠的同意指示，達到十七日舉行會議所需的法定人數，以及足夠贊同特別決議案的同意指示，以便在會中通過有關特別決議案。有投資人指出，若八月十七日投票通過特別決議案，則遠洋集團可豁免違約，延至九月卅日才付利息。

有分析認為，遠洋集團債務違約對市場心理衝擊很大，打破了一般人對房企的「國企信仰」。

利息 房地產 信仰

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