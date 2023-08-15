蔚來跨界攻手機 官方准了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸造車新勢力蔚來汽車正式搶進手機市場取得官方許可，大陸工信部網站顯示，蔚來手機已完成入網。此前，蔚來執行長李斌曾表示，蔚來手機將於今年第3季發布，並要實現交付計畫。

第一財經報導，蔚來手機在工信部網站上顯示型號為N2301，而申請單位則為蔚來移動科技有限公司。根據蔚來早前宣布的規劃顯示，蔚來手機將於今年第3季發布、交付，其新機定位於安卓旗艦機型，並提供雙卡雙待，預計售價介於人民幣5,000至7,000元之間。

據悉，蔚來手機將被其汽車產品當作數位鑰匙，或與其他智慧設備形成短距離連動。李斌曾稱，「蔚來做手機不是為了和華為等手機企業競爭，而是為了滿足用戶需求」。蔚來每年將只推出一支手機，如蘋果一樣。

事實上，蔚來於2022年3月就傳出要推出手機，當時已有消息稱蔚來正在研究手機相關事項。隨後，李斌也在於同年7月首次證實蔚來在進行布局手機的工作。此後，蔚來在當年8月成立蔚來移動科技有限公司，其法人代表為蔚來總裁秦力洪。

然而，在大陸產業內車企要跨界造手機，仍存在不少爭議。

博世中國總裁陳玉東曾表示，車商去做手機是「吃飽了沒事幹」，「汽車和手機是完全不一樣的數量級」。而零跑汽車董事長朱江明也稱，手機賽道已經非常捲了，零跑汽車堅決不會造手機和晶片。

對此，李斌認為，手機和車的協同愈來愈重要。「蘋果現在對汽車行業很封閉，比如蔚來第二代平台的車標配UWB，蘋果不開放接口，搞得我們很被動。」

鑰匙 人民幣

延伸閱讀

Apple Watch傳將推出X版本大改款 但要等到明年

正崴、宣德 打蘋果光

深化醫改 陸擬建125醫療中心

抨擊保護主義！Nio蔚來汽車希望中國電動車能夠平等的進入美國市場。

相關新聞

碧桂園債務危機 波及數百城市

深陷財務危機的中國大陸房地產龍頭「碧桂園」旗下十一檔公司債昨起暫停交易，顯示公司將啟動債務重組。不過，中國（深圳）綜合開...

廣東綠電交易 助外向型經濟發展

數據顯示，廣東作為綠電交易大省，2023年上半年成交電量，較2021年年成交量增長約120倍。南方電網廣東電網公司10日...

服貿會談共贏 75國9月聚北京

2023年中國國際服務貿易交易會（下稱服貿會）將於9月2日至6日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦。目前，已有75個國家和...

月餅網上先火 廣東茂名電商拚商機

在「中國月餅名城」廣東茂名市，儘管時下離中秋節尚有一段時間，但當地生產的各式月餅已爭先登場。

挪威鮭魚輸中 規模躍亞洲最大

挪威海產局中國內地及香港地區總監童安睿表示，從今年1月至7月挪威冰鮮三文魚（鮭魚）出口亞洲地區的數據來看，中國市場首度超...

國企扮壓艙石 北京外貿穩增長

北京海關表示，今年前7個月北京地區（含中央在京單位，下同）進出口2.07萬億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦