蔚來跨界攻手機 官方准了

大陸造車新勢力蔚來汽車正式搶進手機市場取得官方許可，大陸工信部網站顯示，蔚來手機已完成入網。此前，蔚來執行長李斌曾表示，蔚來手機將於今年第3季發布，並要實現交付計畫。

第一財經報導，蔚來手機在工信部網站上顯示型號為N2301，而申請單位則為蔚來移動科技有限公司。根據蔚來早前宣布的規劃顯示，蔚來手機將於今年第3季發布、交付，其新機定位於安卓旗艦機型，並提供雙卡雙待，預計售價介於人民幣5,000至7,000元之間。

據悉，蔚來手機將被其汽車產品當作數位鑰匙，或與其他智慧設備形成短距離連動。李斌曾稱，「蔚來做手機不是為了和華為等手機企業競爭，而是為了滿足用戶需求」。蔚來每年將只推出一支手機，如蘋果一樣。

事實上，蔚來於2022年3月就傳出要推出手機，當時已有消息稱蔚來正在研究手機相關事項。隨後，李斌也在於同年7月首次證實蔚來在進行布局手機的工作。此後，蔚來在當年8月成立蔚來移動科技有限公司，其法人代表為蔚來總裁秦力洪。

然而，在大陸產業內車企要跨界造手機，仍存在不少爭議。

博世中國總裁陳玉東曾表示，車商去做手機是「吃飽了沒事幹」，「汽車和手機是完全不一樣的數量級」。而零跑汽車董事長朱江明也稱，手機賽道已經非常捲了，零跑汽車堅決不會造手機和晶片。

對此，李斌認為，手機和車的協同愈來愈重要。「蘋果現在對汽車行業很封閉，比如蔚來第二代平台的車標配UWB，蘋果不開放接口，搞得我們很被動。」