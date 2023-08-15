每年砸2億 安徽拚觀光
安徽省委、省政府近日印發「關於深化文旅融合彰顯徽風皖韻加快建設高品質旅遊強省的意見」，提出建設大黃山世界級休閒度假旅遊目的地、建設中華優秀傳統文化體驗地、建設長三角生態康養首選地、實施鄉村旅遊「十百千」計畫、有序開通國際和地區航線等。
中新社報導，安徽省文化和旅遊廳廳長周明潔10日在新聞發布會上表示，該省構建「一區三圈四帶」總體發展格局，實施旅遊新高地建設工程等「六大工程」。
「一區三圈四帶」是指皖南國際文化旅遊示範區，合肥都市科創文化休閒旅遊圈，大別山紅綠交融文化旅遊圈，皖北文旅融合發展圈，長江、淮河、新安江、江淮運河文化旅遊發展帶。
構建「一區三圈四帶」總體發展格局，實施旅遊新高地建設工程、鄉村休閒旅遊精品示範工程、旅遊能級提升工程等「六大工程」，形成點上有風韻、線上有風光、面上有風景，彰顯徽風皖韵的高品質旅遊目的地。
《意見》提出，到2025年，安徽全省年接待遊客達10億人次，旅遊總收入達1.2萬億元（人民幣，下同）。到2027年，建成一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區，高品質旅遊強省基本建成，年接待遊客超過11億人次，旅遊總收入達到1.4萬億元。
周明潔表示，《意見》從加強政策支持和組織領導等方面提出具體舉措。例如，安徽省財政每年統籌安排支持旅遊發展資金不少於2億元；支持各地建立旅遊人才激勵機制；組建旅遊發展智庫；加強旅游學科體系建設，培養旅遊領域專業型、復合型、創新型人才等。
安徽省委、省政府成立加快建設高品質旅遊強省工作領導小組，省委書記、省長擔任組長。
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