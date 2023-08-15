挪威鮭魚輸中 規模躍亞洲最大

挪威海產局中國內地及香港地區總監童安睿表示，從今年1月至7月挪威冰鮮三文魚（鮭魚）出口亞洲地區的數據來看，中國市場首度超越了日本和韓國市場，成為亞洲地區挪威冰鮮三文魚最大的出口市場。

中新社報導，青海西寧10日舉行「2023三文魚產銷大會」。童安睿在會上表示，對挪威海產出口來說，中國是重要市場。2023年上半年，挪威海產對中國市場的出口量近7萬噸，出口額達43億挪威克朗（約合人民幣30億元），從出口量來看，中國在所有挪威海產出口市場中排名第四。

童安睿說，中國市場的逐步恢復，以及更多三文魚銷售渠道的開闢，為挪威三文魚在中國的銷售增長提供了機遇。挪威三文魚、挪威青花魚、挪威北極鱈魚、挪威蝦蟹貝類等品種深受中國消費者喜愛。

挪威三文魚是中國消費者最喜愛的挪威海產品。據介紹，2023年1月至7月，挪威三文魚對華出口總量達到了2.4萬噸左右，同比增長65%，出口額達34億挪威克朗（約合24億元人民幣），比去年同期增長94%，兩者均創下新高。

他說，中國對挪威三文魚的需求已達到了新的高峰，僅2023年7月，挪威對中國的三文魚出口量達到3253噸，同比增長59%，出口額達4.9億挪威克朗（約合人民幣3.47億元），同比增長88%。從挪威三文魚全球出口數據來看，中國市場的表現非常突出。