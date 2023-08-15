浙江市場經營主體 到達千萬戶

隨著浙江華捷新能源運營服務有限公司負責人崔健拿到營業執照，浙江省市場經營主體總量正式突破1000萬戶，比2022年7月底增長11.21%。浙江成為中國第5個市場經營主體總量突破1000萬戶的省分。

中新社報導，「從準備材料到最終拿到執照，總共只用了兩天半的時間。在浙江政務服務網提供資料後很快得到了回應，我們的疑問，通過撥打諮詢熱線也得到解答，整個過程非常快速且便利」。崔健表示。

崔健的經歷是營商個體享受浙江營商環境福利的縮影。回望浙江經濟發展歷程，一張張營業執照、一家家新興企業、一個個發展數字，見證了浙江民營經濟的發展變化。

1980年12月，曾在家門口擺攤賣紐扣、針線等小商品的浙江溫州姑娘章華妹領取了中國首張個體工商戶營業執照，這個19歲的姑娘因此成為改革開放以來「中國第一位工商個體戶」。自此，浙江市場經營主體實現了從0到1的突破，邁出了民營經濟發展的第一步。

1987年，市場經濟主體數量突破100萬；2016年，數量達到500萬；2023年，數量突破1000萬。43年裡，浙江市場經濟主體數量持續增加，民營經濟由小到大、由弱變強，為浙江經濟發展注入了持續動力。在浙江，每萬人中市場經營主體擁有量為1520戶；民營經濟貢獻了浙江60%以上的生產總值、70%以上的稅收、80%以上的就業及90%以上的企業數量。