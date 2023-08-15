國企扮壓艙石 北京外貿穩增長

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

北京海關表示，今年前7個月北京地區（含中央在京單位，下同）進出口2.07萬億元（人民幣，下同），較去年同期（下同）增長3.8%，占全國進出口總值的8.8%。前7個月，北京地區進口1.73萬億元，增長2.2%；出口3395.3億元，增長13%。 　　

中新社報導，在開放平台建設方面，前7個月，北京天竺綜保區進出口733.3億元，增長33.5%，上拉地區進出口增速0.9個百分點；大興國際機場綜保區（北京區域）進出口4.1億元，增長10.3倍；中關村綜保區獲批，成為全國首個以研發創新為特色的綜保區。

在京津冀協同發展方面，前7個月，北京地區外貿在京津冀整體外貿中占比72.4%，上拉京津冀進出口增長2.8個百分點。其中，北京地區國有企業在京津冀外貿中的「壓艙石」作用凸顯，進出口金額占京津冀進出口總值的53.8%。

前7個月，北京地區企業對《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）其他成員國進出口3608.7億元，增長3.5%，占地區進出口總值的17.5%；民營企業進出口所占比重首次超過10%，上拉北京地區進出口增長1.7個百分點。

在一系列進出口幫扶政策下，北京地區高端產業發展再創新格局。前7個月，北京地區進出口醫藥材及藥品769.2億元，增長12.6%，比重較去年同期提高4.7個百分點。

北京地區太陽能電池、電動載人汽車、鋰離子蓄電池「新三樣」產品分別出口15.9億元、12.1億元、9億元，分別增長59.6%、175.7%、53.6%。

北京 海關 人民幣

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