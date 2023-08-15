服貿會談共贏 75國9月聚北京

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2023年中國國際服務貿易交易會將於9月2日至6日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦。夜晚的北京首鋼園區璀璨如畫。 （中新社）
2023年中國國際服務貿易交易會將於9月2日至6日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦。夜晚的北京首鋼園區璀璨如畫。 （中新社）

2023年中國國際服務貿易交易會（下稱服貿會）將於9月2日至6日在北京國家會議中心和首鋼園區舉辦。目前，已有75個國家和國際組織將以國家政府或總部名義線下設展辦會。當中，主賓國英國將組建參展以來最大規模服務貿易展團。

中新社報導，「我在服貿會等你」的2023年服貿會新聞發布會在13日舉行。中國國際經濟技術交流中心副主任張翼在發布會上表示，本屆服貿會採用「線下+線上」、「綜合+專題」辦會模式，打造擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台，將努力舉辦一屆國際參與度高、展客商獲得感強的服務貿易盛會。

本屆服貿會計畫舉辦202場論壇會議等活動，包括10場高峰論壇、2場亮點活動、107場專題論壇、17場邊會、66場推介洽談。

北京市國際服務貿易事務中心副主任周玲介紹，今年服貿會年度主題為「開放引領發展合作共贏未來」，繼續設置金融服務、文旅服務、教育服務、體育服務、環境服務等九個專題，舉辦全球服務貿易峰會、展覽展示、論壇會議、推介洽談等六大類活動。

周玲表示，服貿會各項籌辦工作正在按計畫穩步、高效推進。今年展覽展示規模約15.5萬平方米。截至目前，招展已基本完成。

成果發布方面，據統計，截至目前已有70多家知名企業和機構將在本屆服貿會上發布行業發展報告、簽約合作成果和首發首秀。

值得一提的是，本屆服貿會進一步突出國際化，發揮擴大開放平台作用。周玲指出，深化與世界貿易組織、聯合國貿發會議、經濟合作與發展組織等服貿會三大支持單位的合作，舉辦全球服務貿易峰會。聯合國工業發展組織、世界知識產權組織、世界氣象組織等國際組織將設展辦會。目前，已有75個國家和國際組織線下設展辦會。

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