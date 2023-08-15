廣州推動民企向「四化」轉型

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州市工業和信息化局11日在政策解讀會上表示，開展「四化」平台賦能專項行動，推動民營企業向「四化」轉型，即推動民營企業數字化轉型、網絡化協同、智能化改造和綠色化提升。

中新社報導，廣州市政府發布《廣州市促進民營經濟發展壯大的若干措施》，提出20條措施，進一步優化民營經濟發展環境。

廣州市工業和信息化局的調查顯示，該市大部分製造業企業，尤其是中小民營製造業企業的數字化轉型還處在探索期和起步期，五成製造業企業處於數字化、智能化的初期階段，三成多處於中期階段，處於深化融合階段的企業不足10%。 　　

該市計劃至2025年，分類分級培育約50個功能較完善的「四化」平台，打造約200家「四化」示範企業，帶動20萬家中小企業提質增效。 　　

廣州市近期還出台了「四化」平台賦能實施方案，從支持「四化」評估診斷、「四化」改造實施、平台能力建設、推進製造業「四化」促進中心建設、支持爭先創優等五個方面提供政策支持。

具體措施包括：對符合條件的項目，最高按照項目投入總額的30%給予補助；單個平台最高給予3000萬元（人民幣，下同）支持等。

此外，來自廣州市發展和改革委員會的信息，該市下步將出台促進民間投資相關政策措施，鼓勵更多民營企業、社會資本通過發行基礎設施不動產投資信託基金（REITs）、參與基礎設施產業發展基金、產權交易等方式參與盤活基礎設施領域存量資產

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