月餅網上先火 廣東茂名電商拚商機

在「中國月餅名城」廣東茂名市，儘管時下離中秋節尚有一段時間，但當地生產的各式月餅已爭先登場。

中新社報導，13日走訪茂名市區各大商場、酒店看到，商家們都在顯眼的位置擺上包裝精美、香氣撲鼻的大月餅，供採購商及市民選購。

茂名是廣式月餅的主產區之一，月餅歷史悠久，製作技藝源遠流長。作為「中國月餅名城」，茂名月餅生產企業有230多家，占廣東省三分之一，數量居中國地級市首位，生產的月餅主要有伍仁金腿月餅、伍仁叉燒月餅、雙蛋黃月餅、蓮蓉月餅等品種。

其中，茂名「金腿伍仁月餅」更是廣式月餅中的經典。從2009年開始，茂名月餅企業還向美國、英國、新加坡、馬來西亞等國家和地區出口月餅和月餅餡料。

茂名市食品行業協會會長、廣東省月餅行業龍頭企業「嘉豪軒」負責人陳金軒表示，廣式月餅占據中國月餅市場七成左右。作為廣式月餅製作的領軍者，今年茂名將通過全國訂貨節、十萬電商賣月餅等方式，拓寬銷售渠道，推動月餅產業高質量發展。目前，茂名已形成了「中秋未至，網上月餅先火」的局面，全鏈條推動月餅產業高質量發展。

茂名市電子商務協會秘書長戴耀武介紹，茂名本地電商數量過萬家，早在清明節過後，茂名電商已開始積極與本地月餅企業進行產銷對接，預計8月底將迎來電商銷售高峰。

今年，茂名市電商協會將舉辦茂名月餅電商銷售大賽，營造「全民皆電商」的氛圍，打通茂名月餅供應鏈與本土電商、素人主播、網紅達人間的資源對接橋梁，讓更多的創業群體可以通過平台賣貨、直播帶貨和短視頻營銷的方式，帶給消費者更豐富、直接、實時的購物體驗，從而提升茂名月餅品牌價值，促進全市月餅銷售。

茂名市嘉豪軒食品有限公司工作人員稱，今年，嘉豪軒月餅除了金腿伍仁和陳皮豆沙月餅等傳統月餅外，還根據市場需求，在流心月餅系列中創新了榴櫣和芝士兩種不同口味的月餅，所有產品均定價在大眾消費水平。進入8月以來，網上銷售訂單開始增多，比去年同期上漲不少，預計今年公司月餅總銷量將比去年增長30%左右。