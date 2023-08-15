六座梯級電站 單日發電破10億度

中國三峽集團表示，長江幹流烏東德、白鶴灘、溪洛渡、向家壩、三峽、葛洲壩六座梯級電站在8日的單日發電量超10億千瓦時（相當於10億度電）。這是2023年六座梯級電站單日發電量首次突破10億千瓦時大關。

中新社報導，10億度電可滿足約105萬人一年用電需求，從節能減排的角度來看，相當於節約標準煤約30萬噸，減排二氧化碳約80萬噸。

8月8日，梯級電站高峰運行機組達97台，最大出力超5600萬千瓦。世界最大清潔能源走廊充分發揮能源保供骨幹電源點作用。