廣東綠電交易 助外向型經濟發展

數據顯示，廣東作為綠電交易大省，2023年上半年成交電量，較2021年年成交量增長約120倍。南方電網廣東電網公司10日表示，將加快推進綠電綠證發展，力爭全年服務出口型企業不少於280家，通過綠電認證支撐出口產品產值不低於30億元（人民幣，下同）。 中新社報導，綠電是指在生產電力的過程中，二氧化碳排放量為零或趨近于零，對於環境衝擊影響較低。綠電主要來源為太陽能、風力、生質能、地熱等，中國以太陽能及風力發電為主。

今年截至7月底，廣東綠電交易成交電量近36億千瓦時，是2022年全年成交電量的2.3倍。至此，廣東綠電交易成交電量累計突破51億千瓦時，相當於節約標準煤約184萬噸，減少二氧化碳排放量逾400萬噸。

廣東作為市場規模最大的綠色電力交易試點，近兩年來，參與綠電交易的市場主體數量增長了近20倍，從最初十多家市場主體增加至今年的二百餘家，涉及金屬製造、水泥建材、能源化工、食品餐飲、生物醫療等多個行業。據數據統計，以出口貿易為主的企業購買綠電積極性高。

數據還顯示，廣東作為綠電交易大省，2023年上半年成交電量，相比2021年年成交量增長約120倍。今年截至7月，廣東有42家售電公司和61家發電企業參與綠電交易。