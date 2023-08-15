廣東綠電交易 助外向型經濟發展

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
廣東綠電交易增速快，圖為大陸首台深遠海浮式風電裝備「扶搖號」今年年初從廣東省茂名市廣港碼頭拖航前往羅鬥沙海域進行示範應用。（新華社資料照）
廣東綠電交易增速快，圖為大陸首台深遠海浮式風電裝備「扶搖號」今年年初從廣東省茂名市廣港碼頭拖航前往羅鬥沙海域進行示範應用。（新華社資料照）

數據顯示，廣東作為綠電交易大省，2023年上半年成交電量，較2021年年成交量增長約120倍。南方電網廣東電網公司10日表示，將加快推進綠電綠證發展，力爭全年服務出口型企業不少於280家，通過綠電認證支撐出口產品產值不低於30億元（人民幣，下同）。 　中新社報導，綠電是指在生產電力的過程中，二氧化碳排放量為零或趨近于零，對於環境衝擊影響較低。綠電主要來源為太陽能、風力、生質能、地熱等，中國以太陽能及風力發電為主。

今年截至7月底，廣東綠電交易成交電量近36億千瓦時，是2022年全年成交電量的2.3倍。至此，廣東綠電交易成交電量累計突破51億千瓦時，相當於節約標準煤約184萬噸，減少二氧化碳排放量逾400萬噸。

廣東作為市場規模最大的綠色電力交易試點，近兩年來，參與綠電交易的市場主體數量增長了近20倍，從最初十多家市場主體增加至今年的二百餘家，涉及金屬製造、水泥建材、能源化工、食品餐飲、生物醫療等多個行業。據數據統計，以出口貿易為主的企業購買綠電積極性高。 　　

數據還顯示，廣東作為綠電交易大省，2023年上半年成交電量，相比2021年年成交量增長約120倍。今年截至7月，廣東有42家售電公司和61家發電企業參與綠電交易。

廣東 碳排放 成交量

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