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拓外貿 陸商務部：研究縮減外資准入負面清單

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部部長助理陳春江。（取自澎湃新聞）
大陸商務部部長助理陳春江。（取自澎湃新聞）

今年上半年中國實際使用外資金額下降2.7%。大陸商務部部長助理陳春江表示，將會同相關部門研究推動合理縮減外資准入負面清單，持續擴大外資市場准入。同時修訂《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資限制。

據澎湃新聞報導，陳春江14日下午在大陸國務院新聞辦舉行的記者會中表示，受多重因素影響，當前世界經濟增長乏力，聯合國貿發會議預測，今年全球外國直接投資仍將繼續面臨下行壓力，中國引資面臨的形勢複雜嚴峻。在此背景下，加上去年同期高基數等因素影響，上半年中國實際使用外資金額出現小幅下降，整體規模保持基本穩定。

陳春江同時強調，要看到，中國經濟持續恢復向好，中國市場對外資保持著較強的吸引力。今年上半年，中國新增外商投資企業2萬3,536家，增長35.7%。他表示，下半年，商務部將繼續著力做好以下三方面工作：

一、著力加強政策支持。指導各地貫徹落實本次發布的《意見》，以及此前出台的支持外資研發中心、促進製造業引資等一系列政策措施，確保各項政策「落地開花」；

二、著力加強投資促進。將繼續開展「投資中國年」系列活動。今年下半年將要舉辦的幾場重要活動，舉辦「投資中國年」地方專場推介和服務業專場推介，目的就是全方位地展現各地產業特色、資源稟賦、營商環境，支持各地加強招商對接和項目撮合，促進更多外國投資者了解中國、投資中國；

三、著力做好服務保障。發揮外貿外資協調服務機制重點外資項目工作專班的作用，深化與外資企業和外國商協會常態化交流，完善地方各級外資企業圓桌會議制度，積極搭建聯繫外資企業、服務外資企業的平台，協調解決外資企業反映的困難問題，落實好外資企業國民待遇，堅定外商投資信心。

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