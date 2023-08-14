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打擊醫療腐敗 上交所敦促銀行審查醫療企業IPO

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
上海證券交易所敦促銀行密切關注尋求首次公開募股（IPO）的中國藥品和醫療設備製造商的營銷行為。圖為海創藥業在上交所上市。（取自海創官網）
上海證券交易所敦促銀行密切關注尋求首次公開募股（IPO）的中國藥品和醫療設備製造商的營銷行為。圖為海創藥業在上交所上市。（取自海創官網）

路透引述消息人士報導，在中國醫藥反腐持續升級之際，上海證券交易所敦促銀行機構密切關注尋求首次公開募股（IPO）的中國藥品和醫療設備製造商的營銷行為。

據路透14日報導，上交所7月底發出一份內部出版物，要求投資銀行機構和律師確保製藥商在銷售和營銷活動中的合規性和合法性。

兩名熟悉該問題的銀行消息人士向路透證實了這一信息。 上交所拒絕就此事置評。

自大陸國家醫保局、財政部等四部門7月15日聯合發布通知，提出徹查醫藥領域各類違法違規行為以來，已有至少20個省份表態將深入開展醫藥反腐。

據大陸官方媒體統計，截至8月12日，全國至少有176名醫院院長、書記被查，比2022年全年的88人翻了一倍。

反腐 投資銀行

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