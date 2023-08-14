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展現公司償債能力 龍湖地產將人民幣17億元提前撥入

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在多家地產商接連爆發財務危機下，大陸龍湖地產公司卻提前還債。（取自微博）
在多家地產商接連爆發財務危機下，大陸龍湖地產公司卻提前還債。（取自微博）

在碧桂園、融創等大型房地產陷入財務危機之際，據財聯社報導，8月14日，龍湖企業反而提前將人民幣17億元款項撥入「18龍湖04債券」兌付專戶，目前龍湖年內大陸境內到期債務僅餘11月到期的人民幣1.19億元。

報導稱，龍湖2024年1月到期的港幣153億元銀團貸款，已提前償還港幣72億元，並計劃在今年內全部提前償還。

大陸龍湖地產有限公司創建於1993年，2009年11月19日在香港聯交所主板掛牌上市。

據報導，龍湖地產提前償還「18龍湖04」債務，表明該公司財務狀況的改善。債務提前償還意味著龍湖地產有足夠的現金流來償還債務，這不僅體現了公司的經營能力和償債能力，也增強了投資者對該公司的信心。此舉還有助於提升龍湖地產的信用評級，降低融資成本，進一步推動公司的發展。

其次，龍湖地產今年大陸內境內債務僅剩人民幣1.19億元，代表公司短期內面臨的資金壓力相對較小。隨著債務到期日的臨近，公司可更加靈活地選擇融資方式，以最合適的方式滿足資金需求。這對於龍湖地產來說是一個積極的信號，也為公司未來的發展提供了更多的機會和空間。

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