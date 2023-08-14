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碧桂園財務危機連環爆 香港中資地產股今全面重挫

聯合報／ 大陸中心／即時報導
碧桂園財務地雷連環爆，已經引發市場對中國大陸房地產市場的信心危機。（路透）
碧桂園財務地雷連環爆，已經引發市場對中國大陸房地產市場的信心危機。（路透）

中國大陸最大地產商碧桂園周六深夜突然宣布，旗下11檔境內公司債14日起暫停交易，導致周一香港中資地產股全面重挫。其中，碧桂園跌幅一度超過11%，股價續創近七年新低。另，富力地產、中國金茂、佳兆業集團也都重貶逾6%。

大陸經濟學家任澤平近日在微博發表題為《建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企》的文章稱，近期「宇宙第一大民營房企」—碧桂園因階段性流動性問題，被市場廣泛關注，甚至擔憂轟然倒下。

任澤平認為，大陸官方應該幫幫碧桂園、龍湖等優質民營房企，這不僅是因為碧桂園「大而不能倒」，而是基於守住金融風險底線、守住民生底線的需要。

任澤平指出，如果中國第一大房企轟然倒下，將衝擊市場信心、經濟恢復、金融風險、居民購房預期以及上下游60多個行業，關係到幾千萬人就業，這是中國經濟不可承受之重。任澤平稱，根據國際經驗，房地產是周期之母，十次危機九次地產。

金融風險

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