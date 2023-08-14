天災不斷 江蘇鹽城出現龍捲風致2死、15傷

中國大陸近期天災不斷。據央視新聞報導，13日16時15分左右，受強對流天氣影響，江蘇省鹽城市大豐區出現龍捲風自然災害，造成2人死亡，15人受傷，傷者均無生命危險。

據當地政府初步核查，有283戶農房受損，32條蔬菜大棚受損，具體受災情況仍在進一步核查中。

經中國氣象局和江蘇省氣象專家鑑定，該龍捲風為「EF2級」（中等強度）。公開資料顯示，EF2級龍捲風的風速為每小時191-260公里，這種等級的龍捲風風力能將沈重的物品吹出數百公尺遠，也能掀翻汽車、將大樹連根拔起，並且可以把將屋頂和牆壁吹垮，破壞程度較大。

鹽城市大豐區萬盈鎮金龍村一名馮姓村民告訴《浙江在線》，龍捲風所經之處房屋都受損，農作物也成片倒伏。據他看到的情況，龍捲風形狀會發生變化，有時像一根線，有時是漏斗形狀，龍捲風大約持續了十多分鐘。

大陸各地近期天災頻傳，在央視新聞微博這則報導的下方，就有不少大陸民眾留言：「最近怎什麼都來了！」「今年是咋了……」「這兩個月多災多難」「最近的極端氣候，真的是沒完沒了」「今年是風雨雷電四位神仙打架嗎？」「自然災害太多了！」