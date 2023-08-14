陸新能源汽車 ７月產銷同比增3成

中國大陸工業和信息化部近日發布數據顯示，7月，大陸新能源汽車產銷分別達到80.5萬輛和78萬輛，同比分別增長30.6%和31.6%，市場占有率達到32.7%。

新華社報導，業內專家表示，在優供給、促消費等一系列政策的支持下，新能源汽車延續良好發展態勢，配套設施不斷完善。新能源汽車市場滲透率提升，技術不斷改進，企業創新活力進一步激發，不斷推動產業高質量發展。

嵐圖汽車近日公布品牌交付數據，7月共交付新車3412輛，同比上漲90%，環比上漲13%。連5個月邁上3000輛台階，「嵐圖速度」有品牌持續積累的實力，也有新能源汽車不斷做大的市場規模和產業綜合競爭力。

今年以來，大陸新能源汽車產業「一路疾馳」。1月至7月，新能源汽車產銷累計完成459.1萬輛和452.6萬輛，同比分別增長40%和41.7%。

近段時間，支持汽車發展的政策密集推出。大陸明確新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年年底；國家發展改革委會同工業和信息化部等部門制定《關於促進汽車消費的若干措施》；工業和信息化部明確加緊制定實施汽車等重點行業穩增長的工作方案等。

「來自供需兩端的扶持舉措進一步提振市場信心、穩定產業發展。」中國汽車工業協會副秘書長陳士華表示，伴隨新一輪汽車促消費政策的實施，汽車特別是新能源汽車消費潛力有望得到進一步釋放，有助於行業全年實現穩增長目標。

市場的拓展帶動產業鏈創新。6月底，東風威孚分布式輪轂驅動乘用車開啟長測，採用純電四驅、輪轂電機與控制器高集成技術，相較傳統驅動構型，整車百公里加速提升42%。

東風公司副總經理尤崢說，東風持續進行電動化、智能化技術全線推進，在三電系統上已實現自主掌控，並完成產業化布局。聚焦智能化，自主打造了全新一代中央集中式SOA電子電氣架構。

「過去競爭靠的是專項技術。今天，則更多要靠『鏈』。」零跑汽車高級副總裁徐軍說，依託集成創新鞏固和擴大產業鏈優勢，對新能源汽車在未來實現「領跑」至關重要。

配套體系加快完善，為產業發展築牢根基。中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布數據顯示，截至2023年7月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁221.1萬台。