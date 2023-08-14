三星堆博物館 離境退稅商店掛牌

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
琳琅滿目的三星堆文創產品，受到很多遊客喜愛。圖／本報四川德陽傳真
琳琅滿目的三星堆文創產品，受到很多遊客喜愛。圖／本報四川德陽傳真

近日，隨著四川德陽三星堆博物館新館正式開放試運營，首家離境退稅商店也掛牌營業。據悉，這也是德陽首家離境退稅商店。

三星堆博物館離境退稅商店位於博物館內西北側，含三星堆文創書簽、紀念章、考古盲盒、擺件等特色商品約700餘種。境外旅客在該商店購買的符合退稅條件的特色商品，在離境時可享受退還增值稅的優惠政策。「此次離境退稅商店掛牌運營，不僅能夠豐富三星堆博物館的服務功能，還可以吸引更多境外遊客來三星堆博物館旅遊消費，進一步推動三星堆文化走向國際。」三星堆文旅發展有限公司董事長任韌說。

三星堆遺址是四川最有代表性的三張名片之一。青銅大立人像、青銅神樹、金面罩等諸多文物，吸引了世界各地的遊客前來領略古蜀文明的風采。三星堆博物館離境退稅商店的成功設立，將進一步提升離境退稅便利化水平，為境外旅客帶來更加實惠便捷的旅遊購物體驗，同時也將進一步促進德陽本土製造與三星堆的合作，開發更多帶有三星堆元素的文創產品。

博物館 文創

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