「融匯大資管合力是資管行業實現高質量發展的有效途徑。經過多年發展，中國資管行業邊界逐漸被打破，迎來了競爭、創新、混合經營的新時代，大資管行業生態正在形成。」浦發銀行行長潘衛東12日在2023資產管理年會上如是說。

中新社報導，2023資產管理年會當天在上海舉行，業界專家普遍認為，從2018年《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見》（簡稱資管新規）發布，到2022年資管新規正式實施，目前，資產管理行業適應新變化迎來新的發展機遇。

何為大資管？大陸國家金融與發展實驗室理事長、中國社會科學院學部委員李揚解釋，2012年之前，大陸資管行業發展相對滯後。2012年，大陸監管部門陸續發布新政，使得大陸資管行業步入具有競爭、創新、混業經營等為特徵的大資管時代。

近年來，隨著銀行理財標準化資產配置規模迅速擴大，基金、券商、保險等資管經驗豐富的非銀機構已與銀行理財實現良性互動，持續拓寬合作邊界，豐富高質量金融供給，不斷提高金融服務的可及性和便利度，實現多方共贏。潘衛東表示，未來，銀行理財、公募、券商、信託、保險資管等各類資管機構將繼續加強合作，各取所長、形成合力，共同推動資管行業實現高質量發展。

上海市銀行同業公會常務副會長左家燕指出，當前大陸經濟正處於波浪式發展、曲折式前進的恢復進程，居民財富管理需求快速增長，資管行業面臨更大的機遇與挑戰。