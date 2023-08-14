環球城市大道 北京文旅消費熱點

暑期氣溫居高不下，北京環球度假區卻熱度不減。最近，周末前來的消費者中，部分不進入主題公園，只在北京環球城市大道看電影、吃飯、欣賞露天表演，或者只是來遛娃。因配套而生，因融入生活而火，北京環球城市大道，正成為北京東部相對獨立的文旅消費熱點。

周六晚上，在皮爺咖啡與霓虹街市餐廳中間的草坪區域，音樂響起，樂享@城市大道露天樂隊表演正式開始。舞台前，遊客們高高舉起的手機連成一片。在暑期，這樣的表演每周六晚都有。今年已第4次前來消費的北京環球影城年卡用戶曉晨說：「有時傍晚才來，要麼進去刷兩個項目，要麼在城市大道看個電影、逛逛街。」燈光、音樂、店鋪，共同營造出的電影感、夢幻感，讓她身心格外放鬆。

北京環球城市大道，是賓客來到北京環球度假區的第一站，也是夜間文化和旅遊消費集聚區。它共有24家店鋪，包含1家多功能影院、15家特色餐廳、8家知名零售商鋪，以及街邊移動售賣車，每一家店鋪都精挑細選。以電影院為例，其IMAX鐳射影廳堪稱北京之最，VIP廳的座椅還能調節到躺著觀影。「今年春節，11個影廳場場爆滿。逢大片上映時，票房能位列京城影院TOP10。」北京環球度假區相關工作人員介紹。

步入蒸汽朋克風格的「酷巧—巧克力商店和美味盛宴廚房」，仿佛置身巨大的巧克力工廠。身著19世紀英式盛裝的女主人—潘娜洛普教授，走過來熱情地和你探討將巧克力融入菜譜的各種方法。店內的酷巧巧克力氣泡可樂、經常變換口味的奶昔等都是她的傑作。被稱為「來自加州的咖啡祖師爺」的皮爺咖啡，除了手沖區域的各種炫技操作外，還常常為顧客提供咖啡拉花小課程。本土品牌蒙牛冰激凌&牛奶工坊，讓每一位顧客都能在店內任選食材，定製自己的專屬冰激凌（冰淇淋）。

「我們的營業時間通常晚於樂園閉園3小時。預計十一前後，將從夜裏11時延長至次日凌晨。」北京環球度假區相關工作人員介紹。