5G攬海 上海打造智慧海洋

上海日前發布《5G網絡近海覆蓋和融合應用「5G攬海」行動計劃》，提出到2024年年底，上海將顯著提升5G網路近海覆蓋和融合應用的深度和廣度，形成5G賦能智慧海洋的應用創新發展重鎮、發展引領區和示範區。

新華社報導，這分行動計劃由上海市通信管理局、上海組合港管理委員會辦公室、上海海事局聯合印發，明確充分發揮5G應用對建設現代海洋城市的重要驅動作用，並在重點領域形成突破。

行動計劃提出四個方面的重點工作，包括通過陸基、海基、空基和天基的平台建設，構建陸海空天一體化海洋網路；統籌協調助航、風電、海工等行業設施，推進跨行業設施共享和雙向賦能；重點探索海洋監管、海洋科技、海洋經濟等智慧海洋場景及智能船舶、智能港口、智能航保、智能航運服務、智能航運監管等智能航運要素，推動海洋5G融合應用創新發展；開展海洋5G應用安全風險評估、評測認證和服務供給，加強海洋5G應用安全保障。

具體來看，上海將推進助航設施開放共享、賦能海上風電創新發展、深化海工設施融合應用、推動5G賦能智慧海洋「5G+海洋監管」「5G+海洋科技」「5G+海洋經濟」等場景創新、探索「5G+智能船舶」「5G+智能港口」「5G+智能航保」「5G+智能航運服務」「5G+智能航運監管」等智能航運業務先行先試、加強海洋5G應用安全風險評估、加大海洋5G應用安全服務供給、聚焦長三角涉海領域協同發展等。

上海將提升通信基礎設施共建共享水平，保障海洋5G網路建設高效、穩定、可持續發展，強化行業主管部門協同和上下游企業聯動，推動海洋5G應用規模化發展。