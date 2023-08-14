從投行看大陸--20年連載／台商利用外債新規創造資金綜效

外債額度除以投注差和淨資產倍數作為計算基準外，台商還應留意被認定為高新技術和特精專新企業對外債額度計算的新規定。

外債是台商在大陸重要的融資管道，過去，外債額度不是透過傳統的投注差，就是以淨資產的兩倍作為計算基礎，為了支持發展科技與技術型企業，外管局去年又為被認定為高新技術和專精特新的中小企業，增加了現有外債額度以外的新規定。

一、「投注差」

根據早期的《外債管理暫行辦法》（發展計畫委員會、財政部、外匯管理局令第28號）及《外債登記管理辦法》（匯發〔2013〕19號），一般台資企業的外債額度，為境外股東資本金到位比例乘以「投注差」（投資總額和註冊資本之間的差額），台商可在該範圍內自行舉借外債，但已在大陸上市的台資企業不適用該規定。

二、淨資產兩倍的全口徑跨境融資

2017年大陸人民銀行發布《關於全口徑跨境融資宏觀審慎管理有關事宜的通知》（銀發〔2017〕9號），除房地產行業外，台商的外債額度=淨資產x跨境融資槓桿率x宏觀審慎調節參數，企業淨資產以最近一期經審計的財務報告為準，跨境融資槓桿率為二，宏觀審慎調節參數為一，在此基準下台商的外債額度為企業淨資產的二倍。

2020年以來，境融資宏觀審慎調節參數經歷了多次調整，最近一次為上個月調整的《關於調整跨境融資宏觀審慎調節參數的通知》（銀發〔2023〕145號），自2023年7月20日起企業的跨境融資宏觀審慎調節參數由1.25上調至1.5，意味著目前台商可借入外債額度已提高到淨資產的三倍。

三、高新技術和「專精特新」

上述不論是「投注差」，還是以淨資產的全口徑跨境融資，都適用符合條件的所有台商， 2022年5月，大陸外匯管理局又發布了《關於支持高新技術和「專精特新」企業開展跨境融資便利化試點的通知》（匯發〔2022〕16號），對試點區域內符合條件的高新技術和專精特新企業，可在規定額度內自主借用外債，比如上海市、江蘇省等試點地區，就規定在等值1,000萬美元內的外債無額度可自主利用，至於天津市、浙江省等試點地區，則規定企業可自主利用的外債額度為等值500萬美元。

更特別的是，對那些發展前景好、屬於國家重點支援行業和領域的試點企業，當上述三種外債額度都不夠用時，企業還可以根據融資需求提出申請，由所在地外匯主管部門經集體審議後作出決定。

大陸境內境外貸款利率常出現落差，人民幣和外幣的匯率也常有變化，這對台商利用外債的靈活特性，不管是引入境外銀行或母公司的資金，或是償還境外已使用的外債，提供了爭取不同時間段的利益契機，台商應在上述「投注差」、淨資產的全口徑跨境融資、高新技術和「專精特新」特別規定三者中仔細評估，利用外債創造境內境外資金的最大綜效。

（本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com）