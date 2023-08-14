陸24條穩外資 擬推數據新策

今年以來，外資逐步退出大陸聲浪不斷。為穩住外資，大陸官方持續優化投資環境。大陸國務院昨發布六方面、廿四條吸引外資政策，其中包括加強外資保護、探索便利化「數據跨境流動」安全管理機制、強化外商投資促進資金保障，及鼓勵外商投資企業境內再投資等。

據大陸國務院印發「關於進一步優化外商投資環境，加大吸引外商投資力度的意見」指出，要統籌大陸國內、國際兩個大局，充分發揮超大規模市場優勢，更大力度吸引和利用外商投資。

意見提到從六大方面著手，包括提高利用外資的質量，拓寬吸引外資管道，支持外商投資企業梯度轉移；保障外商投資企業國民待遇，可依法參與政府採購活動、參與標準制定等；健全外資權益保護機制，加大智財權行政執法力度；提高投資運營便利化水平，優化外商投資企業外籍員工停居留政策；加大財稅支持力度，落實相關稅收優惠，以及完善外商投資促進方式等。

值得注意的是，意見提到要進一步明確「中國境內生產」的具體標準。研究創新合作採購方式，通過首購、訂購等措施，支持外資企業在大陸創新研發全球領先產品。

意見還提到，支持外資在陸設立研發中心，與大陸國內企業聯合開展技術研發和產業化應用，鼓勵承擔重大科研項目。

而在地緣政治因素下，數據變得敏感，同時造成外商投資大陸的疑慮。意見提到為符合條件的外資企業建立綠色通道，高效開展重要數據和個人資料出境安全評估，促進數據安全有序自由流動。並支持北京、天津、上海、粵港澳大灣區等地，試點探索形成可自由流動的一般數據清單，建設服務平台，提供數據跨境流動合規服務。