跨境電商永續 業界：合規、創品牌

近段時間，青島、深圳等地舉辦跨境電商展會。作為國際貿易發展的新業態，中國大陸跨境電商在「買全球、賣全球」方面的優勢和潛力持續釋放。多位海內外業內人士表示，跨境電商的可持續發展有賴於運營合規化和自主品牌的建立。

中新社報導，美中電商貿易協會會長王明明表示，建立合規化的運營模式將使跨境電商交易的資金流向、物流動向、清關進展等環節更明晰，有助於企業建立完整的交易鏈條，形成良性行業生態。

以跨境物流為例，部分傳統外貿企業剛轉入跨境電商時不瞭解海關法規，無法處理海外買家的退換貨需求，使得售後服務鏈路斷裂，海外買家權益無法得到保障。

若企業熟知中國海關總署的9710（跨境電商B2B直接出口）和9810（跨境電商出口海外倉）等清關模式，便可以通過綜合保稅區進行產品的檢修翻新、二次銷售或退貨等操作，完善售後服務體系。

王明明表示，運營合規化對提升企業服務質量和信譽很關鍵。跨境電商服務商可與各地市場的電商協會、貿易協會等建立聯繫，搭建信息通道。

「在保證運營合規化的前提下，跨境電商企業也要拓寬經營思維，來保障企業自身的利益。」王明明說，跨境電商平台眾多，但不少中國跨境電商企業仍依賴於一家大型平台，使得運營風險變高。

以2021年亞馬遜平台「封號」風波為例，王明明稱，企業可多方面瞭解不同平台的運營模式及規則，適時拓寬渠道，將雞蛋放在不同的籃子裡，以免因為單一平台的變故致使企業被迫倒閉。

德國嬰童用品公司Babykomfort Deutschland GmbH總裁楊耀忠表示，在海外相關貿易市場，德國的商會與當地律師、稅務和會計等團隊合作，在德企遇到法務、稅務等問題時，提供專業幫助。

楊耀忠說，海外華人做跨境電商貿易常面臨各國清關政策不一、電商平台運營規則繁複多樣、商品質量認證標準不一等情境。且因語言和文化環境差異，華商難以在短時間內熟悉住在國和目標市場的營商環境與政策。

「本地專業人士的建議有助於跨境電商企業的本土化。」楊耀忠說，專業人士對當地法律法規和市場規則更熟悉，海外的華人商會可借鑒德國商會的運作模式，廣泛集結本土專業力量，幫助華人企業建立符合當地法規和消費偏好的運營模式。