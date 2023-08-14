壞消息連發 碧桂園11檔公司債今停牌

中國大陸最大地產商「碧桂園」繼日前預告上半年淨虧損將達人民幣四五○億元至五五○億元後，十二日深夜又公告，十一檔公司債券自十四日起停牌，暫停交易。該十一檔債券合計存續規模約人民幣一五七點○二億元（約台幣六九一億元），據澎湃新聞報導，其中到期日最早的是九月二日，部分到期日為二○二四年。

此次公告沒有包括境外債券。今明兩年碧桂園到期的境外債券共七筆。本月七日，碧桂園的兩筆美元債券票息到期無法兌付，兩筆利息均有卅天的支付寬限期。

據碧桂園公告，集團將與各債權人溝通，並考慮採取各種債務管理措施，維護投資者的合法權益。公告稱，目前集團「淨資產充足」、土地儲備充裕，截至去年底，淨資產約人民幣三○九六億元，總權益可售資源約一兆二○八三億元。

華爾街日報報導，碧桂園是大陸尚存的地產開發商中規模最大的一家。碧桂園的違約將對大陸房地產行業造成又一次重大打擊，可能進一步打擊購屋者信心，並衝擊投資人對追回房地產債務的希望。

大陸財新網報導，碧桂園及子公司碧桂園地產集團有限公司、廣東騰越建築工程有限公司十二日晚發布公告，表示因近期擬就公司債券兌付安排事項召開債券持有人會議，公司存續的相關公司債將進入停牌。

一名近期減倉碧桂園債券的機構人士告訴財新網，一般這樣進入停牌，就是宣告債券要正式開始談展期重組了，估計很快會有一個初步的方案。

財新網統計，截至八月十三日，碧桂園及碧桂園地產、騰越建築目前在大陸境內外債券規模接近人民幣九四六億元（約新台幣四一六二億元）。

碧桂園十日發布盈利預警時，碧桂園總裁莫斌稱，碧桂園遇到了自成立以來最大困難，當前首要任務是竭盡全力保障公司「現金流安全」，加快銷售回款和應收債權回收，積極拓展融資，努力盤活大宗及商業類資產。