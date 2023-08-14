李嘉誠七折賣屋…完銷

香港首富李嘉誠創辦的長江實業旗下油塘新預售屋案「親海駅II」，近期宣布以市價七折銷售後，引起市場關注並引發香港市民瘋狂搶購。12日8時起，數以萬計香港民眾前來搶購，隊伍從鄰近一購物中心的大廳開始，一路越過一條橫跨主幹道的天橋，不少人排了數小時的隊才得以進入。

南華早報報導，截至12日21時，長實集團透露，本期所有公寓已全數售罄，成交金額估計達港幣46.7億元（約新台幣190億元）。而該項目最終收票（指買家遞交「購樓意向書」，表示有認購新盤的意願，同時支付訂金）超過3.8萬票，成為香港歷來收票最多新盤「票王」，按12日首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

然而，長實集團這一「策略」引發了業內不少擔憂，「香港其他開發商可能會效仿該集團本次策略，在第3季提供更大的折扣」。

李嘉誠多年來每次在房地產市場低迷時，都會利用類似的定價策略來吸引市場注意力，並迅速清理庫存。

仲量聯行香港辦事處主席曾俊華表示，當市場不明朗時，長實集團總是第一個降價，作為開發商需要考慮機會成本，當然希望盡快收回資金，同時也能獲得利潤，如果他們選擇持有庫存，開發商將受到兩方面的傷害：一是持有成本，二是現金本可以產生的收入回報。

1998年亞洲金融危機爆發隔年，長實集團於當時首次以低於市場平均價每平方英尺港幣4,147元的價格，出售位於青衣的盈翠半島（Tierra Verde）項目第一期，引發轟動。當時首日就售出1,400套，隨後於兩個月後推出二期也以低價出售，幫助開發商售出全部1,781套單位，其中，大部分更在首日即售出。隨後長實集團分別於2001、2003、2009，以及2014年祭出類似的策略。

今年早些時候，長實集團大幅降價清理旗下兩個項目的庫存。今年2月將公司的南昌Seaside Sonata剩餘的十套公寓價格下調10%至16%，一推出就被搶購一空。3月下旬，因長實集團與新鴻基地產的二期項目將價格定為平均折扣17%，也吸引近5,000人冒雨在紅磡排隊。

這次熱賣的「親海駅II」預計2025年完工。有分析師表示，與尚未開始銷售228個單位的一期相比，「親海駅II」位置不算方便，步行至油塘地鐵站約需8分鐘，且不保證有海景，加上高輝道目前塵土飛揚，噪音大，因此定價較低是有道理的。