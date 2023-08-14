陸版雷曼？金融巨頭中植系爆雷

中國大陸版「雷曼時刻」正在上演？大陸規模最大的民營資產管理集團「中植系」旗下公司中融信託，因投資房產失利，驚傳爆雷。綜合陸港媒體披露，中融信託投資者近期陸續收到通知稱「產品已停止兌付」，至少涉及人民幣三千五百億元（約台幣一點五四兆元）。目前已知有三家上市公司踩雷，引發市場關注。

「中植系」是大陸一家橫跨信託、公募、私募、保險、租賃、能源等產業的龐大集團，資產規模一度超過人民幣兆元，旗下金融平台包括中融信託、恒天財富、高晟財富及數十家規模龐大的私募股權基金。

這次爆雷事件可追溯到七月底，當時一自稱在恒天財富工作了七年的理財師發表致歉信，揭露此次「中植系」爆雷涉及的高淨值投資者達到十五萬人，企業客戶近五千家，債權權益高達人民幣兩千三百億元（約台幣一兆元）。

儘管傳言不斷，「中植系」及旗下企業仍諱莫如深，官方媒體也少見報導。直至近日上市公司陸續公告，因投資「中植系」理財產品踩雷，才進一步證實「中植系」可能已陷入財務危機。

據上海證券報，上市公司「金博股份」十一日公告，其涉及「中融—隆晟一號」、「中融—澤睿一號」集合資金信託計畫的相關信託產品本金及投資收益尚未收回，恐影響獲利。金博股份透過恒天財富，購買中融信託的「隆晟一號」和「澤睿一號」信託產品，各約人民幣三千萬元。

另一家Ａ股上市公司「南都物業」十一日晚間也公告，今年二月九日，公司購買「中融-匯聚金一號」集合資金信託計畫，產品期限自今年二月九日至八月八日。截至公告日，公司尚未收到「匯聚金一號」本金及投資收益。

上市公司「咸亨國際」五日也曾公告，因中融信託產品部分逾期兌付，導致公司因此收到上交所的監管工作函。

至於中融信託的爆雷金額，大陸財聯社引述一名中融財富前員工稱，目前暫停兌付的產品規模約人民幣三千五百億元，但不含中融信託自營管道產品。

鳳凰網報導指出，自八日起，中融信託的投資者陸續收到理財經理的通知稱「產品停止兌付」。報導並指，中融信託爆雷主因是投資房地產失利，且其投資策略跟官方房市調控政策背道而馳。

中國房地產報指出，「中植系」是大陸眾多房地產企業背後的「金主」。近幾年在官方「房住不炒」基調下，大陸地產行業直接從銀行貸款受限，「中植系」旗下的中融信託等公司就成為地產行業新的融資管道。

不過，近年大陸房地產業不景氣，近期地產商違約事件頻傳，不少分析認為，「中植系」恐陷入類似二○○八年全球金融海嘯期間雷曼兄弟破產引發的危機中。