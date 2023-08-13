碧桂園爆雷！股價跌成「仙股」 公司高層致歉：化危機為生機

受到碧桂園爆雷影響，在港股掛牌的碧桂園股價創下歷史新低，11日收0.98港元/股，跌破1港元，首次淪為「仙股」，公司高層、前女首富楊惠妍發文致歉。

碧桂園發布管理層致歉函《化危機為生機，鍛造更健康的碧桂園》，函件由董事局主席楊惠妍、總裁莫斌共同署名。致歉函指出，8月10日公司發布盈利預警，受銷售與再融資環境不利影響，2023年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。在此，謹代表公司管理層向大家表示誠摯的歉意。

碧桂園致歉函指出，希望客戶、投資者與合作夥伴給公司一些時間，將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機。

致歉函表示，1992年創辦以來，碧桂園從偏於一隅的鄉鎮企業成長為世界500強企業，致力於為社會和資本市場創造長久效益。但自2021年以來，地產行業步入了大調整，房企普遍面臨生存大考，面對極端行業環境，公司堅持不躺平，上下同欲、攻堅克難，通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施千方百計全力自救，盡最大努力保交付、保信用。

致歉函稱，面對眼前這份不滿意的答卷，管理層感到非常內疚，不管有多少理由，確實是自己做得不夠好。痛定思痛、吸取教訓的同時，還是要堅定地向前看、向前行，將採取更有力有效的措施，全力以赴保交付，化解階段性流動壓力，保障經營有序開展，拼盡全力扭轉當前的困局，更好地保障廣大客戶、投資者、合作夥伴的權利。

致歉函表示，面對創辦以來的最大困難，堅信房地產行業經過這一輪的深刻調整，終將回歸健康平穩發展的軌道。感恩一路以來大家給予的信任和支持，請給公司一些時間，將用實際行動踐行使命擔當，變壓力為動力、化危機為生機，鍛造一個更加健康的碧桂園。