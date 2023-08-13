華為鴻蒙4.0的下一仗怎麼打？

華為最新發布的作業系統─鴻蒙4.0，華為官方定調為「 全面進化的智慧型終端作業系統，帶來前所未有的個性化、高效、智慧、流暢、安全的革新和體驗 」，讓人好奇鴻蒙4.0的下一仗要如何打？

陸媒ZAKER報導，鴻蒙 4.0 重點升級的地方有 5 個，包括個性主題、趣味表情主題、全景天氣壁紙、個性表盤等，為用戶帶來全新的設覺和交互體驗；全新的通知中心、實況窗、元服務等，帶來的則是更高效的資訊呈現與處理，以及服務的觸達與流傳；接入了盤古大模型的華為手機智能助手小藝，則有機會成為終端用戶的專屬 AI，提供給用戶更豐富的交互體驗。

鴻蒙 4.0 實際上是在系統性能、個性化、隱私安全、使用效率等多個層面，都進行了一次全面升級。而這次升級會帶來多大的增量，很關鍵的一點，要看華為手機接下來的市場表現。

此前，曾擔任華為消費者業務軟體部總裁、鴻蒙負責人的王成錄曾對外表示， 在作業系統領域，16% 的市場佔有率是一個分水嶺，超過 16% 的生態基本就成功了。

而市場調研機構 CounterPoint 公佈的調查資料顯示，截至今年第1季，華為鴻蒙系統在中國智慧手機市場的銷售市占率達到8%，全球市場占有率2%。

鴻蒙想要在接下來進一步提升裝機率、擴大市場，關鍵要看華為手機的市場表現。

也就是說，儘管鴻蒙想做的是一個跨硬體平台的物聯網作業系統，但從業務來看，手機依然是優先順序最高的智慧型終端。

IDC 日前公布的手機季度跟蹤報告顯示，華為和蘋果是中國市場唯二增長的手機品牌，其中，蘋果增長 6.1%，華為更是增長 76.1%，在大陸國內市場回到13%，與小米處於同一出貨水平。

一位華為的通路商曾向騰訊《深網》表示，今年 6 月，華為終端 BG 某高管在給華為通路商開視頻會議時透露：10 月以後，華為會有重大的消息公布。有華為內部人士暗示，華為 10 月會推出 5G 手機。

財聯社報導，有產業鏈人士表示，華為近期上調2023 年手機出貨量目標為 4,000 萬支，年初華為將這一目標設定在 3,000 萬支。

顯示華為 5G 手機如若能在下半年重新回歸大幅成長，無論是對華為消費者業務，還是鴻蒙生態，無疑都是重大利多。

華為表示，在 AI 大模型的賦能下，鴻蒙 4.0 系統下的全新小藝，在智慧交互、生產力提升和個性化服務三個方面實現能力提升。

華為終端事業部 AI 與智慧全場景業務部總裁賈永利介紹，在交互設計上，小藝將原有的語音交互拓展為支持語音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，並且從過去要給出準確指令，進步為自然對話。

簡單來說，就是不管用戶怎麼說、說什麼，小藝都能聽懂，哪怕用戶的表述是模糊的、複雜的，小藝都能聽懂並給出結果。

「這背後有兩個關鍵因素，一是大語言模型的泛化能力，提升了小藝的理解能力，而是我們把手機的各種功能、技巧、說明書。都融入到了模型訓練當中。」 賈永利表示，小藝還可以結合用戶的使用情況，創造出更多實用的功能組合場景。

在盤古大模型的加持下，小藝還具備資訊檢索、摘要生成、多語種翻譯等能力。

值得注意的是，將手機系統和 AI 大模型結合，華為是首創—鴻蒙 4.0 是業界首個搭載了 AI 大模型的移動作業系統。

如今，從鴻蒙上大模型這一動作來看，華為在佈局大模型時並不是不做 C 端，而是選擇了另一種方案，並不推出獨立的應用，而是通過智慧語音助手這一統一入口，讓搭載了鴻蒙系統的不同設備，都能享受到大模型技術帶來的服務。

在已經具備較大規模的用戶基數後，鴻蒙的這條「 手機系統 +AI 大模型」 的路徑，已經構成鴻蒙系統的一個差異化優勢。

這一差異化優勢最終會反哺到華為在以手機為主的智慧型終端體驗上，對華為手機業務來說，也意味著一次持續突破的機會。更重要的是，這個優勢將不僅僅體現在手機終端上，而是理論上鴻蒙生態內的所有設備。