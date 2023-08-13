大陸基建、地產業不振 7月工程機械業連帶遇冷

受到基建、地產業等下游需求疲軟，加上出口階段性承壓，7月大陸挖機、裝載機銷量分別年減29.7%、19.2%。分析認為工業機械設備要回暖仰賴基建行業增長，預計銷量將在第3季有一定程度回升，減速可能放緩，要實現正增長仍需要一段時間。

中國工程機械工業協會最新公布數據顯示，2023年7月挖機銷量，大陸國內年減44.7%，出口年減13.8%；7月裝載機部分，大陸國內年減25.8%， 出口年減9.74%。

挖掘機通常也被視為觀察基建、地產行業的晴雨表。財聯社報導，一位從事工程造價諮詢的業內人士透露，現在要拿到新項目訂單有難度，除了重大項目正常開工外，很多中小項目都因為資金問題處於「停擺」和半停工狀態，一個幾十萬的小單都有幾十家公司參與競標爭搶。

頭豹研究院工業行業分析師常江分析，地產行業需求幾乎釋放完畢，樓市消費低迷直接導致地產企業開工意願較低。此外，隨著上半年各地存量項目相繼動工和前置工作完成，其對於上游設備的需求出現短暫的間隙期，需求增速開始放緩。另一方面，由於設備價格整體上調和建築企業普遍存在的資金缺口問題，需求端付費意願和能力開始下降，挖掘機等設備的銷售量開始逐月下滑。

在大陸國內需求飽滿，工程機械尋求「出海」，不過數據顯示，在去年出口高基數、海外供應鏈恢復背景下，繼6月首現年內年增率負增長後，7月挖機出口數據降幅擴大。顯示海外需求也衰退中。

常江指出，在去年至今年第1季出口達到一定規模後，市場被國外本土企業消化。伴隨著該輪基建前置工作的完成，出現設備需求的間隙期，致使銷量下降。此外，全球經濟低迷引發的本土保護和貿易摩擦加劇，出口短期修復難度較大。這意味第3季機械出口數據難有起色。

不過，東吳證券研報認為，海外工程機械整體處於上行周期，在行業出口高基數、海外供應鏈恢復背景下，行業出口數據增速階段性承壓，但不改海外增長趨勢。2022年受鋼材、海運費價格高企及規模效應下降等影響，導致工程機械企業利潤率大幅下滑，2023年上述因素壓力減弱，預計利潤率開啟修復過程。