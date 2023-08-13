全力穩外資！陸國務院探索數據跨境流動安全機制

今年以來，外資逐步退出大陸聲音不絕於耳。為了穩住外資，大陸官方持續優化外商投資環境。新華社報導，大陸國務院推出6方面24條吸引外資政策。內容提及，要加強外資保護、探索便利化的數據跨境流動安全管理機制、強化外商投資促進資金保障，鼓勵外商投資企業境內再投資等。

國務院印發《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》，內容提及要統籌國內、國際兩個大局，充分發揮大陸超大規模市場優勢，更大力度、更加有效吸引和利用外商投資。

意見提到從六大方面著手：一是提高利用外資的質量，拓寬吸引外資渠道，支持外商投資企業梯度轉移等；二是保障外商投資企業國民待遇。包括可以依法參與政府採購活動、參與標準制定等；三是健全外資權益保護機制，加大知識產權行政執法力度；四是提高投資運營便利化水平，優化外商投資企業外籍員工停居留政策；五是加大財稅支持力度，落實相關稅收優惠；六是完善外商投資促進方式等。

值得注意的是，意見提到要進一步明確「中國境內生產」的具體標準。研究創新合作採購方式，通過首購、訂購等措施，支持外資企業在大陸創新研發全球領先產品。

意見還提到，支持外資在華設立研發中心，與大陸國內企業聯合開展技術研發和產業化應用，鼓勵外商投資企業及其設立的研發中心承擔重大科研攻關項目。

而在地緣政治下，數據與資訊變得十分敏感，同時造成外商在投資大陸的疑慮。意見提到為符合條件的外資企業建立綠色通道，高效開展重要數據和個人信息出境安全評估，促進數據安全有序自由流動。並支持北京、天津、上海、粵港澳大灣區等地試點探索形成可自由流動的一般數據清單，建設服務平台，提供數據跨境流動合規服務。

此前，安邦智庫創始人陳功5月通過BBC中文表示，外資和外企在陸投資和利潤都在下滑，已持續一段時間，使它們持續離開中國。而外資和外企依然是中國生產活動的重要觀察窗口，其持續離去表明，中國經濟雖然有所復甦，但中國的生產活動及前景並不令人樂觀。