陸版「雷曼時刻」正上演？民營金融巨頭「中植系」爆雷

中國版的「雷曼時刻」正在上演？大陸規模最大的民營資產管理公司「中植系」旗下的中融信託，因投資房產失利驚傳暴雷消息，並已牽連到A股上市公司。據悉，目前至少有3家上市公司踩雷，引發市場高度關注。

根據網上訊息，「中植系」是一家覆蓋金融、投資、財富管理、新金融等行業的龐大集團，其總資產規模一度超過人民幣兆元，旗下金融平台有中融信托、恒天財富、新湖財富、大唐財富、高晟財富及數十家規模龐大的私募股權基金。

事實上，7月底，就有一名自稱在恒天財富工作了七年的理財師發表致歉信，揭露此次「中植系」暴雷事件涉及的高淨值投資人達15萬人，企業客戶近5,000家，債權權益高達人民幣2,300億元（約合新台幣1兆元）。

儘管網上相關傳言甚囂塵上，但「中植系」及旗下企業對此一直諱莫如深，大陸官方媒體也少見相關報導。直至近日上市公司陸續公告，因投資「中植系」理財產品踩雷，才進一步證實「中植系」可能也已陷入財務危機的消息。

據上海證券報報導，上市公司金博股份8月11日晚間發布公告稱，其涉及「中融-隆晟1號」集合資金信託計劃、「中融-澤睿1號」集合資金信托計劃的相關信託產品本金及投資收益尚未收回，恐影響公司2023年度獲利表現。

報導稱，2022年8月10日至12日，金博股份通過恒天財富購買中融信托的「隆晟1號」和「澤睿1號」信託產品，各約人民幣3,000萬元。

另一家A股上市公司南都物業11日晚間也公告，2023年2月9日，公司使用閒置自有資金人民幣3,000萬元購買「中融-匯聚金1號」貨幣基金集合資金信託計劃，產品期限自2023年2月9日至2023年8月8日。截至公告披露日，公司尚未收到「匯聚金1號」本金及投資收益，恐存在本息無法全額收回的風險。

證券時報指出，中融信託產品出現兌付問題早已有跡可循。另一家上市公司咸亨國際本月5日就曾公告，因中融信託產品部分逾期兌付，導致公司因此收到上交所的監管工作函。

中國房地產報指出，「中植系」是大陸眾多房地產企業背後的「金主」。近幾年在官方「房住不炒」的基調下，大陸地產行業直接從銀行貸款受限，「中植系」旗下的中融信托等公司就成為地產行業新的融資管道。

但由於近年來大陸房地產業不景氣，近期地產商違約事件更頻傳，不少分析認為，「中植系」恐陷入2008年全球金融海嘯期間雷曼兄弟類似的危機之中。