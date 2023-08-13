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涉受海外捐款 港612基金10人保釋
香港警務處國家安全處十日拘捕十名「六一二人道支援基金」相關人士，指他們涉嫌串謀六一二基金接受海外組織捐款，支援逃亡海外人士或以金錢資助推動制裁香港的組織，違反「香港國安法」，昨天包括六一二基金秘書處前職員卓佳佳和葉寶琳等十名人士都已獲准保釋。
綜合港媒報導，被捕十人被控違反「國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及煽動暴動罪。
葉寶琳十二日凌晨獲准保釋，她離開警署時，對記者提問「解散兩年才被捕有何感受」未作回應，隨後由友人接載離開。
「六一二人道支援基金」在香港反送中運動期間成立，是香港社運史上最大規模支援受傷或被捕者的信託基金，隨著「國安法」實施後，六一二基金也已在二○二一年八月宣布停止運作。
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