兩岸觀策／金磚崛起中 台灣該乘新浪頭

金磚國家峰會即將在南非約翰尼斯堡登場，它的重大議程之一即金磚擴容。在廿三個已申請加入的國家中，究竟誰會雀屏中選備受矚目，沙烏地阿拉伯、印尼、阿根廷、埃及、奈及利亞、和伊朗這幾個各自所處區域內的地區大國，最可能率先走入帷幕。

擴容名單仍在高度保密階段，甚至是否已有具體的清單都難以確定。擴容與否，如何擴容、及擴容的規模，似都仍在某種糾結狀態。現有五個成員中，四個國家皆已積極表態，唯有印度還有些保留。但無論如何，金磚的擴容已是一個既定方向，金磚有意要藉此成為另一個具有全球巨大號召力的新俱樂部。

而金磚對標的就是G7（七國集團），南非駐金磚國家大使蘇克拉爾上個月即說，金磚國家被視為「一支強大的力量」。按照購買力平價計算，金磚國家已占全球GDP的百分之卅一點七，已經超過了G7。

金磚國家仍是發展中的概念，它的宗旨與目標依舊籠統難辨；但它有意與G7互別苗頭的欲望，卻分外清晰。G7是第一次石油危機後，建立起來的應對全球性經濟危機的組織，但它的殖民色彩十分濃烈。除了加拿大，無一不在十八到廿世紀有過一段聲名狼藉的殖民史。

金磚國家顯然試圖顛覆這一個已行之多年的全球統治結構。這次的輪值主辦國南非就是一典型深裹著被殖民傷痕的國家，它被荷蘭及英國兩個殖民集團前後及共同統治的歷史長達三百年，二戰後更再經歷了數十年的種族隔離政策，上世紀九十年代才算徹底脫離殖民歷史。

由它主辦的這次峰會，因此充滿濃重的反殖風情，南非向全數非洲國家發出邀請，還有其他十餘個「全球南方」國家；當曾被豆剖瓜分至今仍在汩汩流血的非洲國家聚在一起，就算不發出任何一份宣言，都可感受它對如今全球架構的怒吼。

但顛覆舊秩序的時分到了嗎？金磚五國的名義GDP總和今年可望達到廿七點六兆美元，這與老牌的G7的四十五點九兆美元的預測規模相比，似仍遙不可及。

不過，從別的切面去看，卻不是名義GDP呈現的那樣。金磚現有五國即坐擁全球百分之廿六點七的土地以及百分之四十一點五的人口，兩者都令人生畏。若再從涉及工業生產的重要指標──發電量去看，更可窺知時代走向。

最近全球能源年鑑統計發電量前十大國家排名中，G7雖以五比四略勝金磚，另一個韓國也算其盟友；但金磚的中印俄巴都居於前六，亦即只有美國、日本擠入第二、五名，可知老邁的G7已在工業上欲振乏力。僅中國一家的發電量即達九兆一千多億千瓦時，占比百分之卅三，是美國四兆五千億千瓦時的一倍有餘。若只計工業用電量，中國更是美國的五倍，且是G7國家總和的兩倍。

這意味著，全球的製造能量，早已轉移到金磚國家。金磚國家是以實體經濟作為經濟的主幹，而G7以金融及服務為主。一旦沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、伊朗，以至於委內瑞拉這些產油大國都加入金磚，全球政經架構的歷史翻轉將轟然啟動。

在這新舊秩序交替的渾沌時分，台灣不該閉目塞聽；過去雖是舊秩序的受益者，但若只懂抱殘守缺，未能乘上新的浪頭，恐在不知不覺之間就已被時代拋棄。