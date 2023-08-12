陸房市動盪 恒大、碧桂園連環爆

大陸房地產業於今年持續爆雷，除了恒大地產十日晚間連發多份公告，成為恒大系中第四家資不抵債的公司外，另一地產巨頭碧桂園的財務黑洞也進一步擴大，也在十日晚發布獲利預警，稱上半年淨虧四百五十億至五百五十億元（人民幣，下同，約新台幣二千億元至二千四百億元），據傳已在籌備債務重整。

據恒大地產十日晚間發布過去兩年的債券年報、債券半年報、半年度財報、年度審計報告等，恒大地產二○二二年度淨虧損為五二七億元，截至去年底，總負債累計達一點八三兆元，總資產一點四七兆元，代表恒大地產已資不抵債，成為繼中國恒大、恒大汽車和恒大物業三家公司後，第四家陷入此情境的恒大系公司。

恒大地產在報告中直言，因受諸多不確定因素影響，公司債務風險化解方案進度不及預期，持續受流動性危機影響並持續虧損，公司正常生產經營受到重大影響。

面對困境，恒大地產稱將透過五種債務解決方案，以緩解流動資金壓力，包括與境內其他貸款人積極磋商借款展期事宜、積極透過多種管道尋求新的融資或額外的資金流入、積極與債權人溝通、繼續聚焦房地產項目的竣工交付，和繼續跟進尚未完成的擬定境外子公司債務重組。

另一個房產巨頭碧桂園，日前因二張美債到期跳票而爆雷，公司除發布獲利預警，昨天（十一日）碧桂園董事局主席楊惠妍昨天也發表公開致歉信稱，自二○二一年以來，地產行業步入了大調整，房企普遍面臨生存大考，面對極端行業環境，受銷售與再融資環境不利影響，今年上半年預計出現較大的虧損，當前也正承受階段性的流動壓力。

道歉信說，資本市場信心修復尚需時間，公司整體經營壓力有增無減，面臨自創辦（卅一年）以來的最大困難。請給公司一些時間，公司將攻堅克難，通過加快銷售、盤活資產、削減支出、控股股東支持等措施全力自救，盡最大努力保交付、保信用。

據上海第一財經報導，碧桂園目前名下並沒有債務公開違約，但九月起至明年初，將面臨多筆債務集中到期的兌付壓力，總金額大約人民幣一百多億人民幣，隨著市場銷售大幅下滑及融資渠道嚴重受限，公司現金儲備大量消耗，可能難以應付。

機構人士指，碧桂園已經在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序。另有接近碧桂園的人士認為，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整渡過階段性困難的可能性還是比較大。