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時隔三年　陸首艘國際郵輪從上海出發赴日本

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
上海國際郵輪11日展開赴日之旅。央視
上海國際郵輪11日展開赴日之旅。央視

中國大陸10日宣布第三批，恢復旅行社經營出境團隊旅遊業務的名單，包括日本、韓國、美國、英國等78國後。據央視新聞，11日傍晚，大陸的國際郵輪時隔三年後重新啟航，載有1000多名遊客從上海前往日本福岡、熊本等地，體驗當地特色文化活動。

據央視，8月11日傍晚6點，上海國際郵輪開啟赴日之旅。這是時隔三年後，國際郵輪的重新起航。

該郵輪載有1000多名遊客，從上海吳淞口國際郵輪港碼頭出發，作為今年大陸出境團隊旅遊業務恢復後，郵輪市場出發的第一條國際航線，將前往日本福岡、熊本等地，體驗當地特色文化活動。

據今年三月，大陸交通運輸部發布的《國際郵輪運輸有序試點復航方案》指出，將按照先展開試點，再逐步放開的要求，率先在上海、深圳啟動國際郵輪運輸試點復航。

郵輪 上海 日本

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