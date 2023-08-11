陸上半年手機出貨量年減4.8% 尤其國產品牌出貨量年減8.8%較多
中國大陸積極推動經濟疫後復甦，促進消費，但據中國信通院11日發布數據顯示，今年1到6月，大陸國內市場手機總體出貨量累計1.30億台，年減4.8% ，尤其國產品牌出貨量年減8.8%較多。
數據顯示，今年1到6月，大陸國內市場手機總體出貨量累計1.30億台，年減4.8%，其中，5G手機出貨量1.02億台，年減6.4%，占同期手機出貨量的78.9%。與此同時，大陸國產品牌手機出貨1.05億台，年減8.8%，占同期手機出貨量的81.1%。
若以單月數據來看，下滑幅度更明顯，據統計，今年6月，大陸國內市場手機出貨量2,214.9萬台，年減20.9%，其中，5G手機1,732.2萬台，年減24.8%，大陸國產品牌手機出貨1,956.2萬台，年減20.2%。
據中新社，市場研究機構Canalys分析師朱嘉弢認為，大陸手機市場正邁向全新的競爭格局，預計將在下半年有溫和復甦。
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