陸上半年手機出貨量年減4.8% 尤其國產品牌出貨量年減8.8%較多

大陸工信部最新數據顯示，今年上半年，大陸造船業三大指標均位居世界第一，其中，新接訂單量在國際市場占比達到72.6％，繼續保持大幅領先。從接沒人要做的小單，到各國最重要的大單全都來，大陸造船業有何能耐能夠大幅領先？

2023-08-11 18:18