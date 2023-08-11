快訊

影／到豐原慈濟宮參拜被舉牌 侯友宜女兒「職業身分」意外曝光

遭女直播主告襲胸 他竟以「1理由」抗辯…法官聽了都火大

陸上半年手機出貨量年減4.8% 尤其國產品牌出貨量年減8.8%較多

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸手機市場今年不振。圖為位於北京市聯想橋附近的一家電器商店內的榮耀手機銷售專區。（中新社）
大陸手機市場今年不振。圖為位於北京市聯想橋附近的一家電器商店內的榮耀手機銷售專區。（中新社）

中國大陸積極推動經濟疫後復甦，促進消費，但據中國信通院11日發布數據顯示，今年1到6月，大陸國內市場手機總體出貨量累計1.30億台，年減4.8% ，尤其國產品牌出貨量年減8.8%較多。

數據顯示，今年1到6月，大陸國內市場手機總體出貨量累計1.30億台，年減4.8%，其中，5G手機出貨量1.02億台，年減6.4%，占同期手機出貨量的78.9%。與此同時，大陸國產品牌手機出貨1.05億台，年減8.8%，占同期手機出貨量的81.1%。

若以單月數據來看，下滑幅度更明顯，據統計，今年6月，大陸國內市場手機出貨量2,214.9萬台，年減20.9%，其中，5G手機1,732.2萬台，年減24.8%，大陸國產品牌手機出貨1,956.2萬台，年減20.2%。

據中新社，市場研究機構Canalys分析師朱嘉弢認為，大陸手機市場正邁向全新的競爭格局，預計將在下半年有溫和復甦。

品牌

延伸閱讀

上海最大移民仲介老闆被捕 反映陸資本管控趨緊

旅遊業不滿兩岸觀光進度 陸委會盼大陸早日回應

大陸宣布明日起在東海軍演 國防部：情監偵綿密掌握台海情勢

大陸團客何時能來台觀光？總統府回應了

相關新聞

蔚來汽車銷量大爆發 傳有銷售人員月領170萬元

有大陸汽車博主在社交媒體表示，大陸造車新勢力之一的蔚來汽車7月銷量爆發，一線銷售人員的月薪跟著超過人民幣10萬元（約新台...

MSCI中國指數季調新加入29檔 多檔生物醫藥個股遭剔除

指數編纂公司MSCI（明晟）11日公布季度調整結果，共有29檔中國股票被MSCI中國指數新納入，包含中油資本、公牛集團等...

再爆雷！恆大地產去年淨虧損人民幣527億 已資不抵債

中國恆大集團旗下恆大地產集團有限公司10日晚間連發多份報告，去年淨虧損527.2億元（人民幣，下同）；總負債1.83兆元...

Prada不找明星反找足球員代言 時尚精品行銷風向變了？

知名的義大利精品品牌Prada不找明星代言了，這次竟然找上中國國家女子足球隊，以名媛貴婦為主的時尚精品品牌，為何行銷風向變了？

新接訂單全球市占達七成 大陸造船業為何大幅領先？

大陸工信部最新數據顯示，今年上半年，大陸造船業三大指標均位居世界第一，其中，新接訂單量在國際市場占比達到72.6％，繼續保持大幅領先。從接沒人要做的小單，到各國最重要的大單全都來，大陸造船業有何能耐能夠大幅領先？

富比士中國最佳CEO 王傳福如何帶領比亞迪狂勝特斯拉？

富比士中國公布2023最佳CEO榜單，其中比亞迪CEO王傳福蟬聯最佳CEO榜首。排在第二、三名的分別為寧德時代CEO曾毓群，和拼多多聯席CEO 陳磊及趙佳臻。王傳福到底是如何做到？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦