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上海最大移民仲介老闆被捕 反映陸資本管控趨緊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
「外聯出國」負責人何梅，該機構是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等。取自CCG全球化智庫
「外聯出國」負責人何梅，該機構是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等。取自CCG全球化智庫

據近日上海警方通報，大陸破獲一起非法買賣外匯案件，最大中美移民中介「外聯出國」負責人何梅等五人被逮，指涉案今年逾億元人民幣，分析稱這可能與北京當局對跨境資金流動管控趨嚴有關，在當前經濟成長放緩、人民幣匯率不振下受到關注。

日前港媒香港經濟新聞，和旅居美國的中共中央黨校前教授蔡霞披露，有關何梅被拘捕的消息，並稱她被要求交出幾十年來辦理移民的全部客戶資料，消息人士警告所有辦理綠卡，或持美國護照往來中美的華人立即離開或暫勿回中國大陸。

對此，上海警方10日證實，近日上海市公安局破獲一起非法買賣外匯案件，抓獲何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金額逾人民幣億元。指控她們自2016年以來，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣，或存在透過透過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

按大陸外匯管理過去的公告，大陸境內「個人購匯」每年有5萬美元的額度限制。有業內人士稱，因辦理投資移民一般需要數十萬美金，必然要透過分拆等方式進行，形容一但嚴查移民，影響可能超過近期中共對醫藥領域的反腐。

據陸媒中華網引述大陸專家和業內人士稱，非法外匯交易不只嚴重擾亂國家金融市場秩序，還可能給國家和個人帶來巨大的經濟損失，只有加強監管，才能保障國家的長遠發展。

有上海台商受訪坦言，確有感受到大陸今年從嚴管控資本外流，以致不少「地下匯兌」管道斷線，類似情況上次出現，是在中美貿易戰爆發後，近年因疫情影響，經濟不太好，一些大陸人甚至「潤到國外」，官方下手並不意外。

外匯 移民 上海

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