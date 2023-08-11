華為上半年淨利突破2千億元 較去年同期大增2.1倍
華為公布2023年上半年經營業績，上半年銷售收入人民幣3,109億元（約新台幣1.37兆元），年增3.1％，淨利率15.0%，以此推算，上半年淨利約人民幣466億元（約新台幣2,050億元），較去年同期大增2.1倍。
華為上半年ICT基礎設施業務收入為人民幣1672億元，終端業務收入為人民幣1035億元，雲計算業務收入為人民幣241億元，數字能源業務收入為人民幣242億元，智慧汽車解決方案業務收入為人民幣10億元。
據第一財經報導，去年上半年，華為銷售收入人民幣3016億元，淨利潤率5.0%，上半年淨利潤約為人民幣150.8億元。
對比2022年同期資料，華為今年上半年營收略有增加，但淨利潤率提高了10個百分點，顯示盈利狀況有所改善。
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