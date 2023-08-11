中芯趙海軍：市場復甦不及預期 第3季延續量增價跌

中芯國際聯席CEO趙海軍，11日在業績說明會上表示，當前市場需求未見明顯反彈，且總體復甦不及預期，但看到部分應用於境內的晶片庫存開始下降，預計公司第3季整體延續「量增價跌」的情況。

趙海軍提到，儘管經濟社會已全面常態化運行，但對電子產品的需求低於預期，積體電路產品的庫存依然高。總體的市場復甦比想像的慢。年初正好趕上疫情解除後的「小陽春」，但現在來看沒有進一步再恢復。

趙海軍指出，雖然大環境需求未見明顯反彈，但從公司訂單情況可見，部分應用於境內手機終端、消費電子的晶片庫存開始下降，客戶逐步恢復下單的需求。

趙海軍表示，大陸主要的晶片設計公司產品庫存逐步下降，部分新產品在逐步建立庫存，開始為下半年和明年的終端產品出貨做準備。

談及產能過剩的可能性，趙海軍認為，不能用現在行業最低的需求來算行業利用率。此外，中芯國際佔總體代工行業的市占較小，公司的拓展不會對整個行業有太大的影響。