聚焦產業發展 RCEP成員濟南對話

「2023對話泉城·濟南國際商協會產業對話」大會9日在山東濟南舉辦。柬埔寨、寮國、印尼、馬來西亞、泰國等5個區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員國的駐大陸使領館及20家國外商協會、27家外商企業代表參會，聚焦產業合作發展，打造RCEP成員國工商界的高能級開放合作平台。

中新社報導，泰國駐青島總領事館商務處商務領事陳妮達在發言中介紹了RCEP生效後對泰國貿易帶來的紅利。她表示，協定生效後，泰國與RCEP成員國的貿易總額增長7.11%，達到3兆美元，約占泰國國際貿易的55%。泰國許多機構和組織舉辦貿易展覽會、會議等，確保工商界、投資者熟知RCEP優惠條款。

柬埔寨駐濟南總領事館總領事山索峰表示，RCEP為柬埔寨擴大與其他成員國之間的貿易規模、吸引外資創造了更加有利的條件。

寮國駐大陸大使館經濟與商務參讚寬讚·燕素提表示，寮中兩國在大宗商品、加工貿易、工程承包等領域有很大的合作空間，同時在物流服務、跨境金融、人文教育、文化旅遊、醫療健康等方面合作潛力巨大。

濟南市委副書記、市長于海田表示，自RCEP生效實施以來，濟南與RCEP成員國的經貿投資提質升級，濟南對RCEP市場貿易額占全市進出口貿易總額的比重達到35%左右，並保持穩定增長的良好態勢。

當天，東協農產品展銷中心、RCEP國際課程標準開發及中國-寮國旅遊資源開發合作等8個國際項目簽署合作協議。